Advertisement

المرأة

من الغذاء إلى الرياضة... عادات تُبعدك عن سرطان الثدي

Lebanon 24
21-10-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1432228-638966660488953173.jpg
Doc-P-1432228-638966660488953173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبدأ الوقاية من سرطان الثدي من التفاصيل اليومية البسيطة، من نمط الحياة الذي تتبعه المرأة إلى الخيارات الغذائية التي تعتمدها. ورغم أن بعض عوامل الخطر، مثل التاريخ العائلي، لا يمكن التحكم بها، إلا أن اتباع عادات صحية يمكن أن يحدّ من احتمالات الإصابة بهذا المرض.
Advertisement

وتوضح اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي من عيادة Diet of The Town أن النظام الغذائي المتوازن يلعب دورًا أساسيًا في الوقاية، مشيرةً إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط تُعد من الأنماط الغذائية الأكثر فاعلية في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، لأنها تعتمد على الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون، وتبتعد عن الأطعمة الدهنية والمصنّعة والغنية بالسكريات.

وتشدد أبو رجيلي على أهمية الإقلاع عن التدخين، إذ يُعتبر من أبرز عوامل الخطر المسببة للسرطان، كما أن التدخين السلبي قد يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي. وتضيف أن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين D ضروري لصحة الجسم، بعدما أظهرت الدراسات أن نقصه يرتبط بالإصابة بالسرطان، لذا يُنصح بالتعرض لأشعة الشمس يوميًا لفترة قصيرة وتناول الأسماك الزيتية مثل السلمون، مع استشارة الطبيب بشأن المكملات الغذائية عند الحاجة.

كذلك، يلعب الوزن الصحي والنشاط البدني المنتظم دورًا وقائيًا مهمًا، إذ تزداد مخاطر الإصابة لدى النساء اللواتي يعانين من السمنة، خصوصًا بعد انقطاع الطمث. ويوصى بممارسة ما لا يقل عن ساعتين ونصف من التمارين الأسبوعية للمحافظة على توازن الجسم وصحته.

من جهة أخرى، تحذّر الاختصاصية من الإفراط في استخدام العلاجات الهرمونية بعد سن اليأس، لما لها من ارتباط محتمل بزيادة خطر الإصابة، مشيرة إلى إمكانية اعتماد بدائل طبيعية أو عشبية بإشراف الطبيب. كما تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تساهم بدورها في الوقاية، إذ إن تأثيرها الوقائي يزداد كلما طالت مدتها.

وفيما يخص العوامل البيئية، تشير الأبحاث إلى أن العمل في نوبات ليلية والتعرض الطويل لملوثات الهواء والمواد الصناعية قد يرفعان من احتمالية الإصابة، ما يستدعي الحرص على التهوية الجيدة للمنازل والابتعاد قدر الإمكان عن البيئات الملوثة. (سيدتي)
مواضيع ذات صلة
نمط غذائي متوازن يحميك من سرطان الثدي
lebanon 24
21/10/2025 19:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سرطان الثدي في غزة.. موت بطيء خلف الحصار
lebanon 24
21/10/2025 19:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"صرتي بالأربعين، ما تفكّري مرتين".. للكشف المبكر عن سرطان الثدي
lebanon 24
21/10/2025 19:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي بين النساء.. هذا ما كشفه العلماء
lebanon 24
21/10/2025 19:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24

البحر الأبيض المتوسط

النظام الغذائي

البحر الأبيض

السلمون

الزيتون

الرياض

الطويل

السكري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:09 | 2025-10-21
04:48 | 2025-10-21
03:28 | 2025-10-21
02:25 | 2025-10-21
00:39 | 2025-10-21
23:00 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24