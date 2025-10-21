Advertisement

المرأة

كيف تهنئين نفسك كامرأة؟ خطوات لبناء الثقة والسلام الداخلي

Lebanon 24
21-10-2025 | 16:37
A-
A+

Doc-P-1432369-638966869649025036.avif
Doc-P-1432369-638966869649025036.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في عالمٍ مزدحم بالتحديات والتوقعات، كثيرًا ما تنشغل المرأة بأدوارها ومسؤولياتها تجاه الآخرين، وتنسى أن تهنئ نفسها على ما تتجاوز من صعاب، وعلى ما تحققه من إنجازات، مهما بدت صغيرة. التهنئة بالنفس ليست ترفًا، بل هي اعتراف بالذات وتقدير للجهد، وهي من أولى خطوات بناء الثقة والسلام الداخلي.
Advertisement

ماذا تعني "التهنئة بالنفس"؟

أن تهنئي نفسك يعني أن تتوقفي لوهلة، وتمنحي ذاتك لحظة امتنان وفخر. هي لحظة تقولين فيها لنفسك:
"أنا قوية، أنا أستحق، وأنا فخورة بما أنا عليه."
سواء نجحتِ في مشروع، أو تجاوزتِ ظرفًا صعبًا، أو حتى نهضتِ من سريرك في يوم صعب – كل ذلك يستحق التقدير.

🪞 كيف تهنئين نفسك كامرأة؟
1.  اعترفي بإنجازاتك مهما كانت بسيطة

لا تنتظري الإنجاز الكبير. كتابة صفحة في كتاب، تحضير طعام صحي، اتخاذ قرار صعب... كلها خطوات تستحق التقدير.

2.  تحدثي مع نفسك بلطف

راقبي حديثك الداخلي. بدّلي العبارات السلبية بأخرى مشجعة:
"أنا لست فاشلة" ⇦ "أنا أتعلم من كل تجربة"

3. احتفلي بطريقتك الخاصة

كافئي نفسك. قد تكون هدية بسيطة، لحظة هدوء مع فنجان قهوة، أو نزهة في الطبيعة... المهم أن تشعري بالسعادة من أجلك.

4.  خصّصي وقتًا لنفسك

الاهتمام بالنفس ليس أنانية، بل ضرورة. مارسي هواياتك، اعتني بجسدك، وتأملي أو اكتبي مشاعرك.

5.  أحيطي نفسك بداعمين

كوني قريبة من أشخاص يذكّرونك بقيمتك. وابتعدي عن من يقللون من شأنك أو يشككون في قدراتك.

التهنئة بالنفس تبنيكِ من الداخل

حين تهنئين نفسك، فأنتِ تعيدين بناء صورتك الذاتية. تشعرين بأنك لست بحاجة لانتظار التقدير من الآخرين، لأنك قادرة على منحه لنفسك. وهذا ما يجعل منكِ امرأة أقوى، أهدأ، وأكثر وعيًا بقيمتك.
مواضيع ذات صلة
الثقة بالنفس عند الفتيات المراهقات: خطوات عملية وتربوية
lebanon 24
22/10/2025 03:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق دنماركي من الأوضاع في سوريا ودعوة لبناء الثقة
lebanon 24
22/10/2025 03:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: إذا تم التوصل لاتفاق ستكون إيران مستعدة للدخول في برامج جديدة لبناء الثقة
lebanon 24
22/10/2025 03:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم الضغط الأذري.. تركيا تواصل خطواتها لبناء الثقة مع أرمينيا
lebanon 24
22/10/2025 03:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24

فنجان قهوة

ليس أنا

سعادة

تابت

مارس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:00 | 2025-10-21
10:51 | 2025-10-21
09:09 | 2025-10-21
04:48 | 2025-10-21
03:28 | 2025-10-21
02:25 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24