متفرقات
كيم كارداشيان في باريس.. بإطلالة قديمة من Dior
Lebanon 24
22-10-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تألّقت نجمة
تلفزيون الواقع
الأميركية
كيم كارداشيان
ووالدتها كريس جينر على السجادة الحمراء في
العرض
الأول لمسلسل All’s Fair في "ميزون دو لا شيمي" بالعاصمة
الفرنسية
باريس
، بالتزامن مع عيد ميلاد كارداشيان الخامس والأربعين.
ارتدت كارداشيان فستاناً من أرشيف دار Dior لمجموعة ربيع وصيف 2000 من تصميم جون غاليانو، تميز باللون الأزرق الجليدي وفتحة صدر على شكل V وتنورة بقصّة
حورية
البحر مع ظهر مفتوح وتطريزات من الدانتيل الزهري والنقوش، مكملة الإطلالة بمجوهرات مرصعة بالماس وتسريحة شعر مشدودة إلى الخلف.
أما كريس جينر، فاختارت فستاناً مخملياً من أوسكار دي لا رنتا 1993، عالي الرقبة مع تفاصيل كشكش وأزرار أمامية، نسقته مع أقراط Van Cleef & Arpels وخواتم من العقيق الأسود، وتسريحة شعر مرفوع مع غرّة قصيرة على
الجبين
.
كيم كارداشيان تؤدي في المسلسل شخصية ألورا غرانت، محامية ناجحة بقضايا الطلاق، ومن المقرر عرض العمل في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
متفرقات
المرأة
العاصمة الفرنسية
تلفزيون الواقع
الفرنسية
✨ الخلف
الحمرا
الجبين
التزام
