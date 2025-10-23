الأطباء لم يتمكنوا بعد من تشخيصه.. فنانة شهيرة تُصاب بمرض مجهول! (صور)

كشفت الفنانة عن تعرّضها لوعكة صحية بسبب مرض مجهول، مشيرة إلى أنها حاليًا تخضع للفحوصات الطبية لمعرفة نوع المرض المصابة به.

ونشرت سما صورا من أمام المستشفى،علقت عليها بالقول: "الحمد لله على كل حاجة… من اليوم.. ومازالت التحاليل والإشاعات شغالة معايا لحد ما الدكاترة تعرف إيه المرض اللي عندي بالظبط… كل اللي يجيبه ربنا حلو، المهم تدعولي ربنا يشفيني أنا واللي زيي ".

وكانت المصري قد واجهت اتهامات بارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني على المواطنين عبر صفحاتها في ، الى جانب غسل الأموال والتحريض على الفسق والفجور.



