المرأة
الأطباء لم يتمكنوا بعد من تشخيصه.. فنانة شهيرة تُصاب بمرض مجهول! (صور)
Lebanon 24
23-10-2025
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
المصرية
سما المصري
عن تعرّضها لوعكة صحية بسبب مرض مجهول، مشيرة إلى أنها حاليًا تخضع للفحوصات الطبية لمعرفة نوع المرض المصابة به.
ونشرت سما صورا من أمام المستشفى،علقت عليها بالقول: "الحمد لله على كل حاجة… من
مستشفى دار الفؤاد
اليوم.. ومازالت التحاليل والإشاعات شغالة معايا لحد ما الدكاترة تعرف إيه المرض اللي عندي بالظبط… كل اللي يجيبه ربنا حلو، المهم تدعولي ربنا يشفيني أنا واللي زيي
يا رب
".
وكانت المصري قد واجهت اتهامات بارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني على المواطنين عبر صفحاتها في
مواقع التواصل الاجتماعي
، الى جانب غسل الأموال والتحريض على الفسق والفجور.
المسابقات للأطفال: فرصة لتعزيز الثقة والمهارات وتنمية الطاقات
Lebanon 24
المسابقات للأطفال: فرصة لتعزيز الثقة والمهارات وتنمية الطاقات
05:00 | 2025-10-23
23/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
Lebanon 24
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
03:30 | 2025-10-23
23/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "بيجاما".. نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في الرياض وهذا سعر إطلالتها (صور)
Lebanon 24
بـ "بيجاما".. نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في الرياض وهذا سعر إطلالتها (صور)
00:35 | 2025-10-23
23/10/2025 12:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ودّعي الأسود.. اكتشفي سحر الماسكارا البنية
Lebanon 24
ودّعي الأسود.. اكتشفي سحر الماسكارا البنية
23:00 | 2025-10-22
22/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فنانة تطل بالحجاب في مهرجان الجونة (صور)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فنانة تطل بالحجاب في مهرجان الجونة (صور)
16:00 | 2025-10-22
22/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
