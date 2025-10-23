Advertisement

المرأة

الأطباء لم يتمكنوا بعد من تشخيصه.. فنانة شهيرة تُصاب بمرض مجهول! (صور)

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1432942-638968088714955804.jpg
Doc-P-1432942-638968088714955804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة المصرية سما المصري عن تعرّضها لوعكة صحية بسبب مرض مجهول، مشيرة إلى أنها حاليًا تخضع للفحوصات الطبية لمعرفة نوع المرض المصابة به.
Advertisement
ونشرت سما صورا من أمام المستشفى،علقت عليها بالقول: "الحمد لله على كل حاجة… من مستشفى دار الفؤاد اليوم.. ومازالت التحاليل والإشاعات شغالة معايا لحد ما الدكاترة تعرف إيه المرض اللي عندي بالظبط… كل اللي يجيبه ربنا حلو، المهم تدعولي ربنا يشفيني أنا واللي زيي يا رب". 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكانت المصري قد واجهت اتهامات بارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني على المواطنين عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب غسل الأموال والتحريض على الفسق والفجور. 


مواضيع ذات صلة
أصيبت بمرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله.. وفاة فنانة شهيرة بعمر الأربعين (صورة)
lebanon 24
23/10/2025 13:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
lebanon 24
23/10/2025 13:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)
lebanon 24
23/10/2025 13:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابتها بمرضٍ خطير... ماذا كُشِفَ عن الوضع الصحيّ لهذه الفنانة الشهيرة؟
lebanon 24
23/10/2025 13:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

مستشفى دار الفؤاد

سما المصري

المصرية

الفؤاد

يا رب

مصرية

فؤاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2025-10-23
03:30 | 2025-10-23
00:35 | 2025-10-23
23:00 | 2025-10-22
16:00 | 2025-10-22
14:00 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24