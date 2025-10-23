Advertisement

المرأة

مي عمر بإطلالة جديدة.. شاهدوها

Lebanon 24
23-10-2025 | 12:18
تصدر اسم الفنانة مي عمر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها على إنستغرام بإطلالة جديدة وفقدت الكثير من الوزن، مرتدية فستان " تايغر" وتغزل فيها متابعيها.
