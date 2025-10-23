25
المرأة
العناية بالشعر سر الجمال والنظافة الشخصية
Lebanon 24
23-10-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعتبر الشعر من أهم مظاهر الجمال لدى الإنسان، سواء كان طويلًا أو قصيرًا، ناعمًا أو مجعدًا، فهو يحتاج إلى عناية خاصة ليبقى صحيًا ولامعًا. والاهتمام بالشعر لا يقتصر على استخدام الشامبو أو التسريحات الجميلة فقط، بل يبدأ من العناية اليومية والتغذية السليمة.
أولاً، يجب غسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو مناسب لنوعه، فالشعر الدهني يحتاج إلى تنظيف متكرر، بينما الشعر الجاف يحتاج إلى منتجات مرطّبة تحافظ على زيوته الطبيعية. ومن الأفضل عدم استخدام الماء الساخن جدًا أثناء
الغسيل
لأنه يضعف بصيلات الشعر ويزيد من جفافه.
ثانيًا، يُنصح بتطبيق بلسم أو زيت طبيعي بعد الغسل مثل زيت
الزيتون
أو جوز
الهند
، فهذه الزيوت تغذي الشعر وتمنحه النعومة واللمعان. كما يجب تجنّب استخدام مجفّف الشعر أو المكواة بشكل متكرر لأنها تؤدي إلى تلف الشعر وتقصف أطرافه.
ثالثًا،
النظام الغذائي
يلعب دورًا كبيرًا في صحة الشعر؛ فالأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الخضار والفواكه، والبروتينات الموجودة في البيض والسمك والعدس تساعد على تقوية الشعر من الجذور. كذلك، شرب كميات كافية من الماء يُحافظ على ترطيب فروة الرأس.
وأخيرًا، من المهم تمشيط الشعر بلطف باستخدام مشط واسع الأسنان، والابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية قوية. ومع القليل من العناية اليومية، يمكن لأي شخص أن يحافظ على شعر صحي، قوي، ولامع يعكس جماله الداخلي.
