المرأة
بعد تحريضها على الفجور.. البلوغر الشهيرة بقبضة الأمن مُجددا هذا ما فعلته!
Lebanon 24
24-10-2025
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقلت
الأجهزة الأمنية
المصرية
البلوغر
هدير
عبد الرازق
بتُهمة دهس مواطن بسيارتها، وذلك تنفيذاً لقرار جهات التحقيق.
وتم اقتياد عبد الرازق الى محكمة تاج الدول تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بعد اتهامها بدهس مواطن بسيارتها، وظهرت هدير بالأصفاد في غرفة الحرس في انتظار أن تخضع لجلسة التحقيق والمحاكمة وسط غياب أفراد أسرتها ومحاميها.
وكانت
المحكمة الاقتصادية
قد قضت بمعاقبة هدير عبد الرازق، بالحبس سنة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامها بنشر الفسق والفجور، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجّهتها إليها
النيابة العامة
وكشفت التحريات بعد الفحص أن الفيديوهات التي بثتها البلوغر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى قدّمته وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير ويحرّض على الفجور.
