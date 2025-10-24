Advertisement

المرأة

أسرار الحفاظ على نضارة الوجه بشكل طبيعي

Lebanon 24
24-10-2025 | 10:56
نضارة الوجه هي عنوان الجمال والصحة، وهي لا تعتمد فقط على مستحضرات التجميل، بل على أسلوب حياة متوازن وعادات يومية بسيطة تمنح بشرتك إشراقًا طبيعيًا يدوم.
1. العناية اليومية بالبشرة

غسل الوجه بلطف: استخدمي غسولًا مناسبًا لنوع بشرتك (دهنية، جافة، مختلطة أو حساسة)، مرتين يوميًا لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.
الترطيب أساسي: رطّبي وجهك صباحًا ومساءً، حتى لو كانت بشرتك دهنية، لأن الترطيب يمنع إفراز الزيوت المفرط ويحافظ على توازن البشرة.

استخدمي واقي الشمس: لا تخرجي من المنزل من دون واقٍ شمسي بعامل حماية لا يقل عن 30، فهو يحميك من التجاعيد والبقع الداكنة الناتجة عن أشعة الشمس.

2. الغذاء سرّ النضارة

تناولي الخضار والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات A وC وE التي تحفّز تجديد خلايا البشرة.

اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجلد من الداخل.

قلّلي من الأطعمة المقلية والسكريات، لأنها تضعف نضارة الوجه وتسبب البثور.

3. النوم الكافي والراحة

النوم العميق من 7 إلى 8 ساعات يوميًا يساعد على تجديد خلايا البشرة ومنع الهالات السوداء.

حاولي النوم على وسادة نظيفة وتجنبي السهر الطويل الذي يرهق ملامح الوجه.

4. العناية الطبيعية

يمكنك استخدام وصفات طبيعية مثل:

العسل والليمون لتفتيح البشرة وترطيبها.

الخيار أو ماء الورد لتهدئة الجلد وإنعاشه.

زيت جوز الهند أو الألوفيرا لتغذية البشرة ومنحها لمعانًا طبيعيًا.

5. الابتسامة والتفاؤل

لا شيء يمنحك إشراقًا أجمل من الابتسامة الصادقة والراحة النفسية. فالتوتر والحزن ينعكسان مباشرة على ملامح الوجه، بينما السعادة تضيء الملامح وتزيدك إشراقًا.
 
