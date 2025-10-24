Advertisement

المرأة

"المهم تدعولي".. فنانة تعلن إصابتها بمرض مجهول

Lebanon 24
24-10-2025 | 16:31
A-
A+
Doc-P-1433704-638969456850876699.jpg
Doc-P-1433704-638969456850876699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة سما المصري عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، بعدما نشرت عبر حسابها على "فيسبوك" صوراً لها من أمام أحد المستشفيات الخاصة في مدينة 6 أكتوبر، موضحة أنها تخضع حالياً لسلسلة من الفحوص الطبية لتشخيص حالتها.
Advertisement

وكتبت المصري في تعليقها على الصور: "الحمد لله على كل حاجة… من مستشفى دار الفؤاد اليوم، وما زالت التحاليل والإشاعات شغالة لحد ما الدكاترة يعرفوا المرض بالضبط… كل اللي يجيبه ربنا حلو، المهم تدعولي ربنا يشفيني أنا واللي زيي يا رب".
مواضيع ذات صلة
الأطباء لم يتمكنوا بعد من تشخيصه.. فنانة شهيرة تُصاب بمرض مجهول! (صور)
lebanon 24
25/10/2025 02:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم كارداشيان تُعلن عن إصابتها بمرض دماغي خطير... ما علاقة زوجها السابق؟
lebanon 24
25/10/2025 02:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابتها بمرضٍ خطير... ماذا كُشِفَ عن الوضع الصحيّ لهذه الفنانة الشهيرة؟
lebanon 24
25/10/2025 02:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أصيبت بمرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله.. وفاة فنانة شهيرة بعمر الأربعين (صورة)
lebanon 24
25/10/2025 02:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى دار الفؤاد

المستشفيات الخاصة

فيسبوك

الفؤاد

يا رب

فؤاد

فيات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:37 | 2025-10-24
14:00 | 2025-10-24
10:56 | 2025-10-24
08:13 | 2025-10-24
04:27 | 2025-10-24
02:56 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24