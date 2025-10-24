23
المرأة
"المهم تدعولي".. فنانة تعلن إصابتها بمرض مجهول
Lebanon 24
24-10-2025
|
16:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
سما المصري
عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، بعدما نشرت عبر حسابها على "
فيسبوك
" صوراً لها من أمام أحد
المستشفيات الخاصة
في مدينة 6 أكتوبر، موضحة أنها تخضع حالياً لسلسلة من الفحوص الطبية لتشخيص حالتها.
وكتبت المصري في تعليقها على الصور: "الحمد لله على كل حاجة… من
مستشفى دار الفؤاد
اليوم، وما زالت التحاليل والإشاعات شغالة لحد ما الدكاترة يعرفوا المرض بالضبط… كل اللي يجيبه ربنا حلو، المهم تدعولي ربنا يشفيني أنا واللي زيي
يا رب
".
