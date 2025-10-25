محمد رمضان ولارا ترامب.. تعاون موسيقي يجمع الشرق بالبيت الأبيض

Advertisement

في خطوة فنية مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلن الفنان عن عمل غنائي جديد يجمعه مع لارا ، زوجة نجل الرئيس الأميركي ، في تعاون موسيقي هو الأول من نوعه بين فنان عربي وشخصية من عائلة ترامب.وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، كشف رمضان عن تفاصيل المشروع قائلاً: "أنا متحمس جدًا لهذا التعاون. لدينا أكثر من أغنية مشتركة، وقد صوّرنا أول فيديو موسيقي، وسيُطرح قريبًا. المميز أن هذا أول عمل موسيقي في مسيرة لارا ترامب."لكن المفاجأة الأكبر، كما قال النجم المصري، كانت مشاركة حفيدة الرئيس الأميركي في الكليب: "حفيدة الرئيس الأقرب إلى قلبه، وأصغر أحفاده البنات، تظهر معنا في الفيديو كليب. هذه المشاركة أسعدتني كثيرًا، وأشعر بفخر كبير بهذه التجربة الفريدة."ويبدو أن هذا التعاون لم يكن مجرد لقاء فني، بل يحمل أيضًا رسائل رمزية تتعلق بالتقارب الثقافي والفني. إذ أشار رمضان إلى أن فترة التصوير تزامنت مع انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بحضور الرئيس الأميركي.وأضاف: "كنت سعيدًا جدًا لأنني لمست بنفسي محبة حقيقية من العائلة للعرب ولمصر. شعرت أن الفن يمكن أن يكون جسرًا للتواصل بين الشعوب."العمل المرتقب يُنتظر أن يُحدث ضجة عالمية بمجرد طرحه، خاصة بعد أن تداولت والعربية صورًا من كواليس التصوير، والتي جمعت رمضان ولارا ترامب في أجواء غنائية راقصة تمزج بين الشرقي والإبهار .ويأتي هذا التعاون بعد سلسلة من الخطوات الدولية التي اتخذها رمضان لتوسيع حضوره في الساحة العالمية، من بينها حفلاته في ودبي، ومشاركاته في مشاريع فنية مشتركة مع نجوم عالميين.وبينما يتساءل البعض عن الرسائل السياسية وراء هذا المشروع، يؤكد محمد رمضان أن "الفن أقوى من السياسة، وأن الموسيقى قادرة على جمع ما تفرقه الخلافات".