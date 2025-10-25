Advertisement

حبيبة لامين يامال.. هكذا ردّت نيكي نيكول على أنباء "الحمل"

25-10-2025 | 16:28
خلال بث مباشر، ردّت المغنية الأرجنتينية على سؤال متابع عن حملها من نجم برشلونة لامين يامال قائلة ضاحكة: "لا، لست حاملًا في الوقت الحالي". وأوضحت أن علاقتهما تسير طبيعيًا دون خطط لإنجاب في هذه المرحلة، مع تأكيد رغبتها المستقبلية في الأمومة "في الوقت المناسب".
تصريحاتها جاءت بعد تقارير إسبانية ربطت ظهورها إلى جوار يامال في مدرجات مباراة برشلونة أمام أولمبياكوس بتمنّيها تكوين أسرة. الفارق العمري بينهما يبلغ نحو سبع سنوات، وقد أعلنا ارتباطهما مطلع تشرين الأول، لتتحوّل العلاقة إلى مادة دائمة للصحافة والجمهور.

ظهر الثنائي في مناسبات عدّة، آخرها رحلة بطائرة عمودية فوق سواحل كرواتيا خلال تعافي اللاعب من إصابة. وأهدى يامال هدفه الأوروبي الأخير لنيكي التي جلست في الصفوف الأولى، قبل لقطة حديثها مع هانزي فليك قرب دكة البدلاء، ما زاد من فضول المتابعين.

ختامًا، شددت نيكول على أن ما يُتداول عن الحمل لا أساس له، مؤكدة أن العلاقة قائمة على التفاهم والدعم، وأن أحلام الأمومة مؤجّلة حتى يحين وقتها الطبيعي. (العين)
