المرأة

ممثلة مصرية شهيرة بإطلالات مختلفة جديدة والجمهور يغازلها (صور)

Lebanon 24
27-10-2025 | 13:58
شاركت الممثلة المصرية الشهيرة هند صبري متابعيها والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ونشرت هند عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورًا متعددة بإطلالات مختلفة، تفاعل معها كل من الفنانة رضوى الشربيني وياسمين العبد.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "زهرة عباد الشمس الخاصة بي"، "فنانة عظيمة"، "امرأة جميلة"، "قمر وحشتينا".

جدير بالذكر أن هند صبري عُرض لها مؤخرًا الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، وشاركها البطولة الفنان ظافر العابدين، إخراج هادي الباجوري.





 














































