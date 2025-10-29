Advertisement

متفرقات

بين المراهقين وأهلهم.. كيف نخفّف التوتر ونبني جسوراً من الثقة؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1435499-638973414820049334.png
Doc-P-1435499-638973414820049334.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حياة المراهقين اليوم محاطة بتعقيدات لم تعرفها أجيال سابقة: ضغوط دراسية متزايدة، ضغط شبكات التواصل الاجتماعي، مخاوف اقتصادية عن المستقبل، وكل هذا يُكسب مرحلة المراهقة طابعاً مشحوناً عاطفياً. تسلط مؤسّسات متخصّصة مثل "يانغ مايندز" وخبراء صحة نفسية مثل الدكتورة مارجوت سندرلاند الضوء على أن الانغلاق أو الغضب الذي يظهره المراهق لا يُعد دائماً «سلوكاً سيئاً» بل قد يكون إشارة لمعاناة تحتاج فهماً وصبراً من الأهل.
Advertisement

نصائح عملية من الخبراء لتعزيز التواصل وحلّ الخلافات:
1. إظهار التعاطف أولاً: الاعتراف بمشاعر المراهق وطمأنته بأن تقلبات المراهقة طبيعية يساعد في تهدئته وإشعاره بالأمان.
2. تجنّب المواقف الدفاعية: التعامل برد هادئ بدل الانفعال يقلّل اشتعال الموقف ويُبقي القنوات مفتوحة للحوار.
3. الاستماع دون إسراع في الحلّ: كثيراً ما يحتاج المراهق شخصاً يستمع له، لا حلولاً فورية قد تفسر كقمع للمشاعر.
4. ثبات الهدوء أثناء التوتر: الهدوء يعلّم المراهق كيفية تنظيم انفعاله ويفتح باب الاقتداء.
5. التوجيه العملي بدلاً من التهديد: عبارات مثل «لن نخرج حتى تنهي واجبك» تُظهر حزمًا بلا تحقير.
6. الامتناع عن الصراخ مهما كان الموقف: الصراخ يضر بالقدرة الذهنية على التواصل ويزيد الإغلاق.
7. افهم بدافع الفضول لا السيطرة: أسئلة تدل على رغبة في الفهم تُشجّع المراهق على الانفتاح.
8. إعادة صياغة كلامه: ملخّص لما قاله يبيّن الاحترام ويؤكّد الاستماع الحقيقي.
9. كن والداً "سهل الحديث معه": النقد الدائم يدفع المراهق للبحث عن ملاذات أخرى.
10. التحلّي بالصبر: دماغ المراهق ما يزال ينمو حتى أواخر العشرينيات، التوقعات الواقعية والصبر أفضل استثمار طويل الأمد.

يؤكد الخبراء أن تحويل علاقة المراهقين مع أهلهم إلى شبكة دعم لا يُحرمهم من المساءلة ولا يسمح بالتساهل في الحدود. التوازن بين الحزم والحنو، والقدرة على الإصغاء والحوار، هو ما يبني ثقة طويلة الأمد ويقلّل من احتمالات البحث عن مخرجات ضارة في أماكن أخرى.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الثقة بالنفس عند الفتيات المراهقات: خطوات عملية وتربوية
lebanon 24
29/10/2025 20:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة
lebanon 24
29/10/2025 20:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إنستغرام يفرض قيودًا جديدة لحماية المراهقين من المحتوى الضار
lebanon 24
29/10/2025 20:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تهنئين نفسك كامرأة؟ خطوات لبناء الثقة والسلام الداخلي
lebanon 24
29/10/2025 20:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

المستقبل

الجزيرة

جزيرة

هنية

الهد

زايد

صبرا

رجوة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2025-10-29
11:50 | 2025-10-29
08:00 | 2025-10-29
05:42 | 2025-10-29
03:05 | 2025-10-29
00:00 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24