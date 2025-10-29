Advertisement

المرأة

ليلى أحمد زاهر عن مسلسلها الجديد: تجربة شبابية ومليئة بالتفاصيل

Lebanon 24
29-10-2025 | 16:10
Doc-P-1435653-638973633729788625.png
Doc-P-1435653-638973633729788625.png photos 0
أعربت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها فى مسلسل ولد بنت شايب، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، مؤكدة أن التجربة مختلفة ومليئة بالتفاصيل التى جذبتها منذ قراءة السيناريو.
صرحت ليلى قائلة: "فكرة مسلسل ولد بنت شايب شبابية ومختلفة ولذيذة، ومش شبه أي حاجة عملتها قبل كده، وأنا دايمًا بحب أختار أدوار تكون مختلفة عن أعمالي السابقة".
وكشفت ليلى عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب، حيث صرحت قائلة: "بقدم شخصية ندى، هي بنت ذكية جدًا عندها هدف واضح عايزة توصله طول المسلسل، وعندها خطة ماشية عليها حرفيًا بلان A وB وC وD، وكل حاجة مترتبة في دماغها بهدوء وثبات".

وأشارت ليلي مؤكدة: "الشخصية بعيدة عني تمامًا، فهى عاشت ظروف مختلفة جدًا، وبتتصرف بطريقة أنا مش ممكن أتصرف بيها، بس بحب أعمل كده دايمًا، أي كاركتر مختلف عني بيفرجني من الكمفورت زون".

كما تحدثت ليلى عن مدى تأثرها بالشخصيات التي تقدمها، قائلة: "ساعات الشخصية بتمسك فيا شوية، بس المرة دي كنت مسيطرة على نفسي أكتر من زمان، خصوصًا بعد نسمة كاريزما، لأن الشخصية دي كانت غارزة جوايا جدًا".

وعن التعاون مع النجم الكبير أشرف عبد الباقي، صرحت قائلة: "كنت متحمسة جدًا عشان أستاذ أشرف"، حيث تحدثت ليلى بحماس عن مشاركتها لأول مرة معه، ووصفت التجربة بأنها كانت بمثابة "فرصة خاصة" بالنسبة لها.

وأضافت ليلى قائلة: "أنا بحب أستاذ أشرف جدًا على المستوى الشخصي قبل الفني، واتحمست جدًا عشان أشتغل معاه، هو إنسان محترم جدًا وطيب، ومن ألز الشخصيات اللي عرفتها".

وأشادت ليلى بالمخرجة زينة أشرف عبد الباقى مخرجة مسلسل ولد بنت شايب، حيث صرحت قائلة: "زينة دماغها مختلفة جدًا وعندها رؤية، شدتنى من أول ما اشتغلنا سوا، حضرنا كتير للدور واتكلمنا عن كل تفاصيل الشخصية قبل التصوير، وهي بصراحة شاطرة جدًا جدًا".

وتابعت ليلى قائلة: "أستاذة انتصار حبيبتي، أنا بحبها جدًا وشغلها معاها متعة، تلقائية وجميلة جدًا، أما مروان المسلماني، فهو موهوب جدًا ومجتهد، بيحضر للشغل بطريقة منظمة جدًا، والكيميا بينا كانت لذيذة في التصوير".
(اليوم السابع)
 
