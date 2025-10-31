27
المرأة
تدرس الطب.. ابنة الفنانة المعتزلة نورمان أسعد وأيمن زيدان بغاية الجمال تعرّفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
31-10-2025
|
04:52
انتشرت صورة عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
خلال الساعات الماضية للفنانة
السورية
المعتزلة نورمان
أسعد
برفقة ابنتها
جودي
أيمن زيدان التي تدرس في
كلية الطب
بالجامعة
الأردنية
في
عمان
.
وأشار رواد السوشيل ميديا إلى ان جودي تشبه كثيرا والدتها.
وتزوجت نورمان أسعد 3 مرات، المرة الأولى بالفنان السوري ايمن زيدان بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوميات جميل وهناء". وبعد زواج دام لعام واحد أعلنت انفصالها، لتعود وتشارك معه في مسلسل "الو جميل الو هناء" وتعلن عودتها له مرة أخرى لكنهما لم يستمرا سوى 3 سنوات وانفصلا بعدما أنجبت منه ابنتها الوحيدة جودي.
وأعلنت بعد ذلك زواجها من المخرج
العراقي
عدنان
ابراهيم
لمدة عام واحد، وأعلنت انفصالهما عام 2006.
وفي عام 2007 تزوجت من رجل الأعمال والسياسي العراقي نهرو محمد الكسنزاني وأنجبت منه 4 أطفال.
وأعلنت الفنانة السورية اعتزالها التمثيل عام 2007 وتقيم حاليا مع زوجها بين أميركا والأردن بعيداً عن أضواء الشهرة.
