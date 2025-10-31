25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كندا حنا تلفت الأنظار بإطلالة مختلفة.. شاهدوا ماذا نشرت
Lebanon 24
31-10-2025
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلت الممثلة
السورية
كندا حنا
في أحدث ظهور لها بفستان قصير مصمّم على شكل بدلة رسمية أنيقة، نسّقته مع حذاء كعبٍ عالٍ باللون الأسود ومكياج ناعم أبرز ملامحها.
Advertisement
إطلالتها أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، حيث عبّر البعض عن إعجابهم بجرأتها وأناقتها، بينما رأى آخرون أن اللوك غير تقليدي ويعكس ثقة كبيرة في النفس.
مواضيع ذات صلة
دانييلا رحمة تلفت الأنظار بإطلالة مختلفة.. شاهدوا ماذا نشرت
Lebanon 24
دانييلا رحمة تلفت الأنظار بإطلالة مختلفة.. شاهدوا ماذا نشرت
31/10/2025 20:50:01
31/10/2025 20:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
31/10/2025 20:50:01
31/10/2025 20:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
31/10/2025 20:50:01
31/10/2025 20:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جينيفر لوبيز تلفت الأنظار بإطلالة من توقيع المصمم حارث هاشم
Lebanon 24
جينيفر لوبيز تلفت الأنظار بإطلالة من توقيع المصمم حارث هاشم
31/10/2025 20:50:01
31/10/2025 20:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اللون الأسود
كندا حنا
سورية
بيرة
كندا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تجريده من ألقابه.. ما مصير ابنتي الأمير أندرو؟
Lebanon 24
بعد تجريده من ألقابه.. ما مصير ابنتي الأمير أندرو؟
11:19 | 2025-10-31
31/10/2025 11:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تدرس الطب.. ابنة الفنانة المعتزلة نورمان أسعد وأيمن زيدان بغاية الجمال تعرّفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
تدرس الطب.. ابنة الفنانة المعتزلة نورمان أسعد وأيمن زيدان بغاية الجمال تعرّفوا إليها (صورة)
04:52 | 2025-10-31
31/10/2025 04:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
Lebanon 24
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
04:00 | 2025-10-31
31/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان زواجها رسميا.. أول إطلالة لمنة شلبي مع عريسها (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان زواجها رسميا.. أول إطلالة لمنة شلبي مع عريسها (صور)
03:01 | 2025-10-31
31/10/2025 03:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات بسيطة للحفاظ على النظافة اليومية للمرأة
Lebanon 24
خطوات بسيطة للحفاظ على النظافة اليومية للمرأة
00:00 | 2025-10-31
31/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
16:38 | 2025-10-30
30/10/2025 04:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
17:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:19 | 2025-10-31
بعد تجريده من ألقابه.. ما مصير ابنتي الأمير أندرو؟
04:52 | 2025-10-31
تدرس الطب.. ابنة الفنانة المعتزلة نورمان أسعد وأيمن زيدان بغاية الجمال تعرّفوا إليها (صورة)
04:00 | 2025-10-31
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
03:01 | 2025-10-31
بعد إعلان زواجها رسميا.. أول إطلالة لمنة شلبي مع عريسها (صور)
00:00 | 2025-10-31
خطوات بسيطة للحفاظ على النظافة اليومية للمرأة
15:11 | 2025-10-30
بـ "تنورة قصيرة".. ياسمينا زيتون بإطلالة جديدة شاهدوا الصورة
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 20:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 20:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 20:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24