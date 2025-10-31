Advertisement

المرأة

كندا حنا تلفت الأنظار بإطلالة مختلفة.. شاهدوا ماذا نشرت

Lebanon 24
31-10-2025 | 09:19
أطلت  الممثلة السورية كندا حنا في أحدث ظهور لها بفستان قصير مصمّم على شكل بدلة رسمية أنيقة، نسّقته مع حذاء كعبٍ عالٍ باللون الأسود ومكياج ناعم أبرز ملامحها.
إطلالتها أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، حيث عبّر البعض عن إعجابهم بجرأتها وأناقتها، بينما رأى آخرون أن اللوك غير تقليدي ويعكس ثقة كبيرة في النفس.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24