المرأة
نفذها حبيبها قبل الانفصال.. نجمة ضحية عملية احتيال!
Lebanon 24
31-10-2025
|
15:14
photos
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا في
تركيا
، تعرّضت الممثلة سيفيم
أردوغان
، نجمة مسلسل "
شراب التوت
"، لعملية احتيال نفذها حبيبها السابق أكين إ. خلال سهرة وداع جمعتهما قبل الانفصال.
وبحسب صحيفة Sabah، كانت أردوغان تساعد حبيبها ماليًا بسبب بطالته المتواصلة، حتى إنها اقترضت من والدتها لدعمه. لكن في الليلة الأخيرة، وبعد تناول المشروبات، غفت الممثلة، فاستغلّ أكين غيابها عن الوعي، واستخدم هاتفها لتحويل 225 ألف ليرة تركية من حسابها إلى حسابه الشخصي، قبل أن يغادر المنزل آخذًا الهاتف معه.
ورغم أن البنك أعاد المبلغ لاحقًا بعد تجميد الحساب، تقدّمت أردوغان بشكوى رسمية، لتوجَّه
النيابة العامة
لأكين تهمتي السرقة من داخل مبنى والسرقة عبر أنظمة المعلومات، مع طلب عقوبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
ومن المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة قريبًا في محكمة إسطنبول الجنائية. وتؤدي سيفيم أردوغان حاليًا دور "ليمان" في مسلسل "شراب التوت" الذي يُعرض على قناة Show TV. (فوشيا)
