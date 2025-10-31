Advertisement

المرأة

نفذها حبيبها قبل الانفصال.. نجمة ضحية عملية احتيال!

Lebanon 24
31-10-2025 | 15:14
A-
A+
Doc-P-1436578-638975427135158794.jpg
Doc-P-1436578-638975427135158794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا في تركيا، تعرّضت الممثلة سيفيم أردوغان، نجمة مسلسل "شراب التوت"، لعملية احتيال نفذها حبيبها السابق أكين إ. خلال سهرة وداع جمعتهما قبل الانفصال.
Advertisement

وبحسب صحيفة Sabah، كانت أردوغان تساعد حبيبها ماليًا بسبب بطالته المتواصلة، حتى إنها اقترضت من والدتها لدعمه. لكن في الليلة الأخيرة، وبعد تناول المشروبات، غفت الممثلة، فاستغلّ أكين غيابها عن الوعي، واستخدم هاتفها لتحويل 225 ألف ليرة تركية من حسابها إلى حسابه الشخصي، قبل أن يغادر المنزل آخذًا الهاتف معه.

ورغم أن البنك أعاد المبلغ لاحقًا بعد تجميد الحساب، تقدّمت أردوغان بشكوى رسمية، لتوجَّه النيابة العامة لأكين تهمتي السرقة من داخل مبنى والسرقة عبر أنظمة المعلومات، مع طلب عقوبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.

ومن المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة قريبًا في محكمة إسطنبول الجنائية. وتؤدي سيفيم أردوغان حاليًا دور "ليمان" في مسلسل "شراب التوت" الذي يُعرض على قناة Show TV. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
انتحل صفات رسمية ونفّذ أعمال احتيال.. وأمن الدولة تطلب إفادات الضحايا
lebanon 24
01/11/2025 00:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
خسرت هويتها وأموالها.. طالبة هندية تقع ضحية عملية احتيال
lebanon 24
01/11/2025 00:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
انتحل صفة أمنية وقام بعمليات احتيال في بيروت.. هل وقعتم ضحيّته؟
lebanon 24
01/11/2025 00:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
احذروا.. عمليات احتيال مع عودة السوريين
lebanon 24
01/11/2025 00:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

شراب التوت

النيابة

أردوغان

تركيا

دوغان

دي سي

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
17:52 | 2025-10-31
11:19 | 2025-10-31
09:19 | 2025-10-31
04:52 | 2025-10-31
04:00 | 2025-10-31
03:01 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24