المرأة

شيرين عبد الوهاب مُجددًا في أزمة.. مُتهمة بالتزوير!

Lebanon 24
01-11-2025 | 03:46
Doc-P-1436718-638975872798040982.jfif
Doc-P-1436718-638975872798040982.jfif photos 0
كشف محامي مدير حسابات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب السابق تفاصيل جديدة بشأن خلافهما، وذلك عقب حصول الأخيرة على حكم بالبراءة في اتهامها بسب وقذف موكله.
وقال المحامي في تصريحات صحافية إن موكله سيتقدم باستئناف على حكم براءة شيرين، في اتهامها بسب وقذف موكله يوسف سرور مدير حساباتها السابق.

وأكد أن تقرير البصمة الصوتية لشيرين في التسجيلات الصوتية الخاصة بسب وقذف موكله، ثبت صحة صوتها وأنها قامت بسب موكله وتم إرفاق فلاشة حرز تم تقديمها لجهات التحقيق المختصة.

وأوضح أن شيرين تلاعبت في الموضوع حيث استخدمت هاتف محمول شخص آخر لسب مدير حساباتها الشخصية السابق، لكن وفقا للتقرير ثبت أن الصوت الذي ورد في الحرز التسجيل هو صوت شيرين عبد الوهاب.

وقررت المحكمة المختصة في وقت سابق ببراءة شيرين في قضية اتهامها بسب وقذف مدير صفحتها الخاصة، على خلفية مشكلات تتعلق بكلمات السر الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
