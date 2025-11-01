29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
شيرين عبد الوهاب مُجددًا في أزمة.. مُتهمة بالتزوير!
Lebanon 24
01-11-2025
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف محامي مدير حسابات الفنانة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
السابق تفاصيل جديدة بشأن خلافهما، وذلك عقب حصول الأخيرة على حكم بالبراءة في اتهامها بسب وقذف موكله.
Advertisement
وقال المحامي في تصريحات صحافية إن موكله سيتقدم باستئناف على حكم براءة
شيرين
، في اتهامها بسب وقذف موكله يوسف سرور مدير حساباتها السابق.
وأكد أن تقرير البصمة الصوتية لشيرين في التسجيلات الصوتية الخاصة بسب وقذف موكله، ثبت صحة صوتها وأنها قامت بسب موكله وتم إرفاق فلاشة حرز تم تقديمها لجهات التحقيق المختصة.
وأوضح أن شيرين تلاعبت في الموضوع حيث استخدمت هاتف محمول
شخص آخر
لسب مدير حساباتها الشخصية السابق، لكن وفقا للتقرير ثبت أن الصوت الذي ورد في الحرز التسجيل هو صوت شيرين
عبد الوهاب
.
وقررت المحكمة المختصة في وقت سابق ببراءة شيرين في قضية اتهامها بسب وقذف مدير صفحتها الخاصة، على خلفية مشكلات تتعلق بكلمات السر الخاصة بحساباتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تنفي هذا الخبر المُتعلّق بفضل شاكر
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تنفي هذا الخبر المُتعلّق بفضل شاكر
01/11/2025 12:46:07
01/11/2025 12:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمتها الأخيرة.. شيرين عبد الوهاب تعود بمفاجأة جديدة
Lebanon 24
بعد أزمتها الأخيرة.. شيرين عبد الوهاب تعود بمفاجأة جديدة
01/11/2025 12:46:07
01/11/2025 12:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيرت كثيراً.. ابنة شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور في آخر إطلالة لها (فيديو)
Lebanon 24
تغيرت كثيراً.. ابنة شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور في آخر إطلالة لها (فيديو)
01/11/2025 12:46:07
01/11/2025 12:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن سفرها إلى "وجهة سرية" ومعاناتها من الاكتئاب.. تطورات جديدة عن شيرين عبد الوهاب
Lebanon 24
بعد الحديث عن سفرها إلى "وجهة سرية" ومعاناتها من الاكتئاب.. تطورات جديدة عن شيرين عبد الوهاب
01/11/2025 12:46:07
01/11/2025 12:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
شيرين عبد الوهاب
عبد الوهاب
كلمات السر
شيرين عبد
حكمت ال
المصرية
شخص آخر
تابع
قد يعجبك أيضاً
تتواجد حاليا في أميركا.. جيسيكا عازار تحتفل بـ "الهالويين" مع أولادها (صور)
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. جيسيكا عازار تحتفل بـ "الهالويين" مع أولادها (صور)
04:39 | 2025-11-01
01/11/2025 04:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بحركات مُثيرة.. دنيا بطمة تستعرض إطلالتها وتتعرّض للهجوم (فيديو)
Lebanon 24
بحركات مُثيرة.. دنيا بطمة تستعرض إطلالتها وتتعرّض للهجوم (فيديو)
01:33 | 2025-11-01
01/11/2025 01:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تخبرين أطفالك بقرار الانفصال؟ خطوات تحافظ على الأمان
Lebanon 24
كيف تخبرين أطفالك بقرار الانفصال؟ خطوات تحافظ على الأمان
00:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة "عريسها".. أول إطلالة لمنة شلبي بعد الزواج
Lebanon 24
برفقة "عريسها".. أول إطلالة لمنة شلبي بعد الزواج
17:52 | 2025-10-31
31/10/2025 05:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نفذها حبيبها قبل الانفصال.. نجمة ضحية عملية احتيال!
Lebanon 24
نفذها حبيبها قبل الانفصال.. نجمة ضحية عملية احتيال!
15:14 | 2025-10-31
31/10/2025 03:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
11:30 | 2025-10-31
31/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:39 | 2025-11-01
تتواجد حاليا في أميركا.. جيسيكا عازار تحتفل بـ "الهالويين" مع أولادها (صور)
01:33 | 2025-11-01
بحركات مُثيرة.. دنيا بطمة تستعرض إطلالتها وتتعرّض للهجوم (فيديو)
00:00 | 2025-11-01
كيف تخبرين أطفالك بقرار الانفصال؟ خطوات تحافظ على الأمان
17:52 | 2025-10-31
برفقة "عريسها".. أول إطلالة لمنة شلبي بعد الزواج
15:14 | 2025-10-31
نفذها حبيبها قبل الانفصال.. نجمة ضحية عملية احتيال!
11:19 | 2025-10-31
بعد تجريده من ألقابه.. ما مصير ابنتي الأمير أندرو؟
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 12:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 12:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24