أظافركِ تتكسر؟.. علامات تحذيرية وأخطاء تهدد صحة اليدين

عندما تبدأ أظافركِ في التشقق والكسر، فقد تكون هذه إشارة إلى إصابتكِ بهشاشة الأظافر، وهي مشكلة شائعة يمكن علاجها بخطوات بسيطة مثل ترطيب اليدين أو تناول مكملات البيوتين.- نقص الحديد والزنك وفيتامينات B الذي يضعف بنية الكيراتين- مشاكل الغدة الدرقية والاختلالات الهرمونية- المزمنة مثل الصدفية والأكزيما- العدوى الفطرية والبكتيرية التي تدمر الكيراتين- التلامس المستمر مع الماء والمواد الكيميائية المنزلية- استخدام السوائل القاسية والأسيتون التي تدمر الطبقة الدهنية- العناية غير السليمة مثل برد الأظافر بقسوة- وضع طبقات سميكة من طلاء الأظافر- الصدمات الميكانيكية والإصابات- استشارة طبيب أمراض جلدية إذا استمرت المشكلة لأشهر- فحص مستويات الحديد والمغذيات الدقيقة- تغيير المنزلية الضارة- ارتداء القفازات أثناء التنظيف وغسل الأطباق- منح الأظافر فترات راحة بين طلاء الجل والوصلات- استخدام زيوت فيتامين E ومنتجات الكيراتين والمرطبات- برد الأظافر برفق دون ضغط مفرط (نيوزرووم)