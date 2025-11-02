Advertisement

المرأة

أظافركِ تتكسر؟.. علامات تحذيرية وأخطاء تهدد صحة اليدين

Lebanon 24
02-11-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1436935-638976373356224445.jpg
Doc-P-1436935-638976373356224445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عندما تبدأ أظافركِ في التشقق والكسر، فقد تكون هذه إشارة إلى إصابتكِ بهشاشة الأظافر، وهي مشكلة شائعة يمكن علاجها بخطوات بسيطة مثل ترطيب اليدين أو تناول مكملات البيوتين.

أسباب هشاشة الأظافر
Advertisement
تتعدد أسباب ضعف الأظافر بين:

- نقص الحديد والزنك وفيتامينات B الذي يضعف بنية الكيراتين

- مشاكل الغدة الدرقية والاختلالات الهرمونية

- الأمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية والأكزيما

- العدوى الفطرية والبكتيرية التي تدمر الكيراتين

العوامل الخارجية المؤثرة
تشمل العوامل الخارجية:

- التلامس المستمر مع الماء والمواد الكيميائية المنزلية

- استخدام السوائل القاسية والأسيتون التي تدمر الطبقة الدهنية

- العناية غير السليمة مثل برد الأظافر بقسوة

- وضع طبقات سميكة من طلاء الأظافر

- الصدمات الميكانيكية والإصابات

نصائح للعلاج والوقاية
للتخلص من هذه المشكلة ينصح الخبراء بـ:

- استشارة طبيب أمراض جلدية إذا استمرت المشكلة لأشهر

- فحص مستويات الحديد والمغذيات الدقيقة

- تغيير منتجات العناية المنزلية الضارة

- ارتداء القفازات أثناء التنظيف وغسل الأطباق

- منح الأظافر فترات راحة بين طلاء الجل والوصلات

- استخدام زيوت فيتامين E ومنتجات الكيراتين والمرطبات

- برد الأظافر برفق دون ضغط مفرط (نيوزرووم)
مواضيع ذات صلة
تحذيرات من كارثة بيئية تهدّد صحة المواطنين!
lebanon 24
02/11/2025 14:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير صحي من عواقب قضم الأظافر
lebanon 24
02/11/2025 14:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: نحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى في محافظة غزة
lebanon 24
02/11/2025 14:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات تحذيرية في الساق تشير إلى سرطان البنكرياس.. اليكم ما ابرزها
lebanon 24
02/11/2025 14:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الكيميائية

الأمراض الجلدية

منتجات العناية

الفطر

كاني

هنية

الغد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2025-11-02
05:00 | 2025-11-02
04:25 | 2025-11-02
03:00 | 2025-11-02
02:00 | 2025-11-02
01:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24