المرأة

بعد أن نفت الخبر.. شهد الشمري تعلن انفصالها رسمياً

Lebanon 24
02-11-2025 | 01:00
بعد أيام فقط من نفيها الشائعات في مقابلة تلفزيونية، أعلنت الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري مساء أمس انفصالها الرسمي عن زوجها فهد، منهية بذلك ست سنوات من الزواج، في خطوة وصفتها بأنها تمت "بكل هدوء وتفاهم".
خلال ظهورها قبل أيام في برنامج "ET بالعربي"، كانت شهد قد نفت تماماً أخبار الطلاق المتداولة، مؤكدة حينها أن العلاقة تمر بخلافات لكنها لم تصل إلى الانفصال. وقالت في تلك المقابلة: "إحنا عائلة متماسكة وما في يوم من الأيام طلعنا بمشكلة أمام الجمهور. البعض يشوف حياتنا مثالية، وهي مو مثالية بس إحنا ما نحب نشارك الناس الأشياء السلبية... أكو خلافات، بس ما صار طلاق."

وكانت الشمري قد أشارت في اللقاء السابق إلى احترامها لزوجها رغم الخلافات، قائلة: "حتى وإن صارت خلافات، يبقى هو زوجي وأبو بناتي، وما أقدر أنكر الأيام الحلوة اللي عشناها." كما أوضحت أن بناتها لا يتأثرن كثيراً بالخلافات الأسرية لأن علاقتهن بوالدهن "محدودة نوعاً ما".
