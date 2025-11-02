بعد أن نفت الخبر.. شهد الشمري تعلن انفصالها رسمياً

Advertisement

بعد أيام فقط من نفيها الشائعات في مقابلة تلفزيونية، أعلنت الشاعرة والإعلامية شهد مساء أمس انفصالها الرسمي عن زوجها فهد، منهية بذلك ست الزواج، في خطوة وصفتها بأنها تمت "بكل هدوء وتفاهم".خلال ظهورها قبل أيام في برنامج "ET بالعربي"، كانت شهد قد نفت تماماً الطلاق المتداولة، مؤكدة حينها أن العلاقة تمر بخلافات لكنها لم تصل إلى الانفصال. وقالت في تلك المقابلة: "إحنا عائلة متماسكة وما في يوم من الأيام طلعنا بمشكلة أمام الجمهور. البعض يشوف حياتنا مثالية، وهي مو مثالية بس إحنا ما نحب نشارك الناس الأشياء السلبية... أكو خلافات، بس طلاق."وكانت الشمري قد أشارت في اللقاء السابق إلى احترامها لزوجها رغم الخلافات، قائلة: "حتى وإن صارت خلافات، يبقى هو زوجي وأبو بناتي، وما أقدر أنكر الأيام الحلوة اللي عشناها." كما أوضحت أن بناتها لا يتأثرن كثيراً بالخلافات الأسرية لأن علاقتهن بوالدهن "محدودة نوعاً ما".