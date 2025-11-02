الملكة رانيا تخطف الانظار في مصر باللون الاحمر

Advertisement

خطفت الأضواء بأناقتها في الرسمي للمتحف المصري الكبير أمس (السبت)، والذي حضرته مندوبة عن الملك عبدالله الثاني، ترافقها ابنتهما الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.وأطلت بفستان متوسط الطول (ميدي) من قماش الأورغانزا بتصميم منسدل باللون الأحمر من "دولتشي أند غابانا" Dolce & Gabbana، نسّقته مع حقيبة يد صغيرة من جلد أبيض منسوج بتصميم عقدة من "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ من الجلد اللامع الأبيض من "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin.