Advertisement

المرأة

الملكة رانيا تخطف الانظار في مصر باللون الاحمر

Lebanon 24
02-11-2025 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1437255-638977148631108147.jpg
Doc-P-1437255-638977148631108147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطفت الملكة رانيا العبدالله الأضواء بأناقتها في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير أمس (السبت)، والذي حضرته مندوبة عن الملك عبدالله الثاني، ترافقها ابنتهما الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.
Advertisement

وأطلت الملكة الأردنية بفستان متوسط الطول (ميدي) من قماش الأورغانزا بتصميم منسدل باللون الأحمر من "دولتشي أند غابانا" Dolce & Gabbana، نسّقته مع حقيبة يد صغيرة من جلد أبيض منسوج بتصميم عقدة من "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ من الجلد اللامع الأبيض من "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin.
<a class='entities-links' href='/entity/943107571/الملكة-رانيا/ar/1?utm_term=PublicFigures-الملكة-رانيا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الملكة-رانيا&id=611101&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الملكة رانيا</a> وانتصار <a class='entities-links' href='/entity/1598818876/السيسي/ar/1?utm_term=PublicFigures-السيسي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-السيسي&id=115516&catid=0&pagetype=PublicFigures'>السيسي</a>
مواضيع ذات صلة
إطلالة ساحرة.. الملكة رانيا تبهر النظر في الفاتيكان
lebanon 24
03/11/2025 03:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
lebanon 24
03/11/2025 03:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار (صورة)
lebanon 24
03/11/2025 03:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. ياسمينا زيتون تخطف الأنظار بفستان ضيق
lebanon 24
03/11/2025 03:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكة رانيا العبدالله

رانيا العبدالله

حفل الافتتاح

الملكة رانيا

الله الثاني

ملكة الأردن

الأردنية

الأردني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:21 | 2025-11-02
11:00 | 2025-11-02
09:00 | 2025-11-02
07:00 | 2025-11-02
04:00 | 2025-11-02
03:25 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24