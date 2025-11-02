22
Advertisement
المرأة
الملكة رانيا تخطف الانظار في مصر باللون الاحمر
Lebanon 24
02-11-2025
|
14:08
خطفت
الملكة رانيا العبدالله
الأضواء بأناقتها في
حفل الافتتاح
الرسمي للمتحف المصري الكبير أمس (السبت)، والذي حضرته مندوبة عن الملك عبدالله الثاني، ترافقها ابنتهما الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.
Advertisement
وأطلت
الملكة
الأردنية
بفستان متوسط الطول (ميدي) من قماش الأورغانزا بتصميم منسدل باللون الأحمر من "دولتشي أند غابانا" Dolce & Gabbana، نسّقته مع حقيبة يد صغيرة من جلد أبيض منسوج بتصميم عقدة من "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ من الجلد اللامع الأبيض من "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin.
