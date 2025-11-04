Advertisement

المرأة

ريتا حرب بصورة عفوية

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:25
نشرت الممثلة ريتا حرب مقطعاً مصوّراً عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيه داخل السيارة مبتسمة.
اللقطة لاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيها الذين أثنوا على طلتها الهادئة والعفوية.
