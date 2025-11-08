بسبب قضية غامضة.. إلهام الفضالة تتصدر منصات التواصل الاجتماعي!

Advertisement

ويشهد الخبر تفاعلاً واسعاً من الجمهور وعدد من النجوم، حيث ترددت عن احتجاز الفنانة لمدة 21 يوماً في قضية تتعلق بأمن الدولة. وتكثر رسائل الدعم والتضامن من فنانين كويتيين وخليجيين، من بينهم الفنانة شيماء علي، التي شاركت صورة تجمعها بإلهام الفضالة وارفقتها بتعليق: "يا رب يسّر ولا تعسّر وافتـح لها أبوابك المغلقة".وكذلك لاحظ الجمهور اختفاء النجمة الخليجية خلال اليومين الماضيين، عن نشاطها المعتاد وتفاصيل يومياتها على تطبيق "سناب شات" وخاصية الستوريز على ، وهو ما زاد من التساؤلات حول هذه القصية، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي بيان رسمي من مكتب إلهام الإعلامي أو زوجها الفنان شهاب الجوهر لتوضيح الحقيقة.وكانت صحيفة "القبس" المحلية، قد نشرت خبراً عن ان أصدرت قراراً بحبس فنانة مشهورة من دون تسميتها وقد تم إحالتها إلى السجن المركزي على خلفية تسجيل صوتي تم تداوله أخيراً، ما دفع الكثيرين إلى ترجيح أن المقصودة هي النجمة إلهام الفضالة، التي تلتزم وعائلتها الردَ.