بسبب قضية غامضة.. إلهام الفضالة تتصدر منصات التواصل الاجتماعي!
Lebanon 24
08-11-2025
|
08:37
A-
A+
تتصدر قضية الفنانة إلهام الفضالة الغامضة اهتمام الجمهور والنشطاء على
مواقع التواصل الاجتماعي
، وسط تداول أنباء عن توقيفها على ذمة التحقيق، دون صدور أي تأكيد أو نفي رسمي من قبلها حتى الآن.
ويشهد الخبر تفاعلاً واسعاً من الجمهور وعدد من النجوم، حيث ترددت
أخبار
عن احتجاز الفنانة
الكويتية
لمدة 21 يوماً في قضية تتعلق بأمن الدولة. وتكثر رسائل الدعم والتضامن من فنانين كويتيين وخليجيين، من بينهم الفنانة شيماء علي، التي شاركت صورة تجمعها بإلهام الفضالة وارفقتها بتعليق: "يا رب يسّر ولا تعسّر وافتـح لها أبوابك المغلقة".
وكذلك لاحظ الجمهور اختفاء النجمة الخليجية خلال اليومين الماضيين، عن نشاطها المعتاد وتفاصيل يومياتها على تطبيق "سناب شات" وخاصية الستوريز على
انستغرام
، وهو ما زاد من التساؤلات حول هذه القصية، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي بيان رسمي من مكتب إلهام الإعلامي أو زوجها الفنان شهاب الجوهر لتوضيح الحقيقة.
وكانت صحيفة "القبس" المحلية، قد نشرت خبراً عن ان
النيابة العامة
أصدرت قراراً بحبس فنانة مشهورة من دون تسميتها وقد تم إحالتها إلى السجن المركزي على خلفية تسجيل صوتي تم تداوله أخيراً، ما دفع الكثيرين إلى ترجيح أن المقصودة هي النجمة إلهام الفضالة، التي تلتزم وعائلتها الردَ.
