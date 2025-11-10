24
المرأة
بملابس كاجوال.. طليقة الفنان تامر حسني تلفت الأنظار بإطلالة جريئة (صور)
Lebanon 24
10-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت المطربة
بسمة بوسيل
الأنظار عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة.
ونشرت بسمة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة بملابس كاجوال.
تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل ما رأت عيني"، "الصور حلوة أوي"، "
الزين
المغربي
"، "واو جميلة يا بسومة".
مواقع التواصل الاجتماعي
بسمة بوسيل
تامر حسني
بسمة بوسي
المغربي
بسمة بو
المغرب
الزين
تابع
