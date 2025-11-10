بملابس كاجوال.. طليقة الفنان تامر حسني تلفت الأنظار بإطلالة جريئة (صور)

Advertisement

ونشرت بسمة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة بملابس كاجوال.تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل ما رأت عيني"، "الصور حلوة أوي"، " "، "واو جميلة يا بسومة".