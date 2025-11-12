أصبحت عاجزة عن الحركة.. عملية تحوّل حياة مغنّية إلى كابوس!

Advertisement

خسرت سونغول أوغوز مسارها الفني بعد خضوعها لعملية شفط دهون في نيسان الماضي، إثر مضاعفات خطيرة تسببت في تقييد حركتها ومعاناتها المستمرة من الألم.وأوضحت التقارير التركية أن أوغوز، المقيمة في مدينة ، اضطرت للابتعاد عن الجمهور لإتمام شفائها، لكنها لم تظهر منذ ذلك الحين بسبب تفاقم حالتها الصحية، إذ استمر النزف من الجرح في بطنها لفترة طويلة، ما دفع الفريق الطبي لإجراء عملية ثانية دون تحسن يذكر.ورغم التدخل الطبي، تدهورت حالتها وأصبحت عاجزة عن الحركة، ما دفعها لرفع دعوى قضائية ضد المستشفى الذي أجرى العملية، متهمة إياه بـالإهمال واتباع إجراءات طبية خاطئة.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع قصتها، وطالبت الصحف والجمهور بإجراءات صارمة ضد العيادات التجميلية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، متمنين لها الشفاء العاجل واستعادة حياتها الطبيعية. (لها)