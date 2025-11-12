21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أصبحت عاجزة عن الحركة.. عملية تحوّل حياة مغنّية إلى كابوس!
Lebanon 24
12-11-2025
|
14:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسرت
المغنية
التركية
سونغول أوغوز مسارها الفني بعد خضوعها لعملية شفط دهون في نيسان الماضي، إثر مضاعفات خطيرة تسببت في تقييد حركتها ومعاناتها المستمرة من الألم.
Advertisement
وأوضحت التقارير التركية أن أوغوز، المقيمة في مدينة
قيصري
، اضطرت للابتعاد عن الجمهور لإتمام شفائها، لكنها لم تظهر منذ ذلك الحين بسبب تفاقم حالتها الصحية، إذ استمر النزف من الجرح في بطنها لفترة طويلة، ما دفع الفريق الطبي لإجراء عملية ثانية دون تحسن يذكر.
ورغم التدخل الطبي، تدهورت حالتها وأصبحت عاجزة عن الحركة، ما دفعها لرفع دعوى قضائية ضد المستشفى الذي أجرى العملية، متهمة إياه بـالإهمال واتباع إجراءات طبية خاطئة.
وتفاعل الجمهور
التركي
بشكل واسع مع قصتها، وطالبت الصحف والجمهور بإجراءات صارمة ضد العيادات التجميلية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، متمنين لها الشفاء العاجل واستعادة حياتها الطبيعية. (لها)
مواضيع ذات صلة
فضل الله: الدولة عاجزة عن حماية المواطنين وواجبها إجبار العدو على وقف الاعتداءات
Lebanon 24
فضل الله: الدولة عاجزة عن حماية المواطنين وواجبها إجبار العدو على وقف الاعتداءات
13/11/2025 03:36:18
13/11/2025 03:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت لها بمضاعفات خطيرة وآلامٍ شديدة... عملية تجميل فاشلة تنهي مسيرة مغنية شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تسببت لها بمضاعفات خطيرة وآلامٍ شديدة... عملية تجميل فاشلة تنهي مسيرة مغنية شهيرة (فيديو)
13/11/2025 03:36:18
13/11/2025 03:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة حماس: معركة طوفان الأقصى شكلت نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي والعسكري للمنطقة
Lebanon 24
حركة حماس: معركة طوفان الأقصى شكلت نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي والعسكري للمنطقة
13/11/2025 03:36:18
13/11/2025 03:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: لماذا يصرّ “الحزب” على الاحتفاظ بسلاحٍ أثبت أنه عاجز عن مواجهة إسرائيل؟
Lebanon 24
جعجع: لماذا يصرّ “الحزب” على الاحتفاظ بسلاحٍ أثبت أنه عاجز عن مواجهة إسرائيل؟
13/11/2025 03:36:18
13/11/2025 03:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
التركية
المغنية
التركي
العاج
قيصري
الترك
قيصر
سونغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
الفنانة زينة تتعرض للضرب.. وفيديو يوثق
Lebanon 24
الفنانة زينة تتعرض للضرب.. وفيديو يوثق
16:57 | 2025-11-12
12/11/2025 04:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس ضيقة.. رانيا عيسى تتمرن في "الجيم" شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
بملابس ضيقة.. رانيا عيسى تتمرن في "الجيم" شاهدوا كيف بدت
09:00 | 2025-11-12
12/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا حنا في مطار دمشق وتنشر صورة لها
Lebanon 24
كندا حنا في مطار دمشق وتنشر صورة لها
06:14 | 2025-11-12
12/11/2025 06:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تتجاهل أزمة كريم محمود عبد العزيز.. وهذا ما فعلته (صورة)
Lebanon 24
دينا الشربيني تتجاهل أزمة كريم محمود عبد العزيز.. وهذا ما فعلته (صورة)
04:00 | 2025-11-12
12/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تستطع حبس دموعها.. مي عز الدين تبكي في عقد قرانها إليكم السبب (صور)
Lebanon 24
لم تستطع حبس دموعها.. مي عز الدين تبكي في عقد قرانها إليكم السبب (صور)
02:21 | 2025-11-12
12/11/2025 02:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:57 | 2025-11-12
الفنانة زينة تتعرض للضرب.. وفيديو يوثق
09:00 | 2025-11-12
بملابس ضيقة.. رانيا عيسى تتمرن في "الجيم" شاهدوا كيف بدت
06:14 | 2025-11-12
كندا حنا في مطار دمشق وتنشر صورة لها
04:00 | 2025-11-12
دينا الشربيني تتجاهل أزمة كريم محمود عبد العزيز.. وهذا ما فعلته (صورة)
02:21 | 2025-11-12
لم تستطع حبس دموعها.. مي عز الدين تبكي في عقد قرانها إليكم السبب (صور)
00:27 | 2025-11-12
نجمة "ستار أكاديمي" تدخل القفص الذهبي.. عريسها إعلامي (فيديو)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 03:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 03:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 03:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24