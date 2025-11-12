Advertisement

المرأة

أصبحت عاجزة عن الحركة.. عملية تحوّل حياة مغنّية إلى كابوس!

Lebanon 24
12-11-2025 | 14:58
Doc-P-1441495-638985827889611074.jpg
Doc-P-1441495-638985827889611074.jpg photos 0
خسرت المغنية التركية سونغول أوغوز مسارها الفني بعد خضوعها لعملية شفط دهون في نيسان الماضي، إثر مضاعفات خطيرة تسببت في تقييد حركتها ومعاناتها المستمرة من الألم.
وأوضحت التقارير التركية أن أوغوز، المقيمة في مدينة قيصري، اضطرت للابتعاد عن الجمهور لإتمام شفائها، لكنها لم تظهر منذ ذلك الحين بسبب تفاقم حالتها الصحية، إذ استمر النزف من الجرح في بطنها لفترة طويلة، ما دفع الفريق الطبي لإجراء عملية ثانية دون تحسن يذكر.

ورغم التدخل الطبي، تدهورت حالتها وأصبحت عاجزة عن الحركة، ما دفعها لرفع دعوى قضائية ضد المستشفى الذي أجرى العملية، متهمة إياه بـالإهمال واتباع إجراءات طبية خاطئة.

وتفاعل الجمهور التركي بشكل واسع مع قصتها، وطالبت الصحف والجمهور بإجراءات صارمة ضد العيادات التجميلية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، متمنين لها الشفاء العاجل واستعادة حياتها الطبيعية. (لها)
