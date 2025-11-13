أثارت ضجة كبيرة.. هل كانت هذه الفنانة على علاقة بزوج مي عز الدين قبل ارتباطه؟ (صور)



Advertisement

هذه الخطوة أثارت موجة من التعليقات عبر التي تناقلت الخبر بسرعة كبيرة.



جاء هذا القرار بعد انتشار شائعات تتحدث عن علاقة سابقة بين كرم وتيمور، خاصة عقب تداول مجموعة من الصور التي جمعتهما في مناسبات مختلفة قبل زواجه من مي ، حيث التُقطت تلك الصور في فعاليات فنية واجتماعية متعددة. ألغت الفنانة متابعة أخصائي التغذية أحمد ، زوج زميلتها الفنانة ، وذلك بعد الإعلان عن زواجهما رسميًا.هذه الخطوة أثارت موجة من التعليقات عبر التي تناقلت الخبر بسرعة كبيرة.جاء هذا القرار بعد انتشار شائعات تتحدث عن علاقة سابقة بين كرم وتيمور، خاصة عقب تداول مجموعة من الصور التي جمعتهما في مناسبات مختلفة قبل زواجه من مي ، حيث التُقطت تلك الصور في فعاليات فنية واجتماعية متعددة.

وفي أول رد فعل منها، نشرت هيدي مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيه وهي تغني أغنية "أنا مش فاضيلكوا" للفنان أحمد شيبة، مرددة مقطعًا تقول فيه: "ادعولي.. ما مكبركوا".

واعتبر العديد من المتابعين أن هذه العبارة تحمل رسالة مبطنة تعكس موقفها من الأحاديث المنتشرة، خاصة أنها جاءت بعد فترة قصيرة من الإعلان عن زواج مي عز الدين من أحمد تيمور، ليصبح الفيديو مادة متداولة بشكل واسع على الصفحات الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي.