المرأة

بغاية الجمال.. كرستينا صعب تسرق الأضواء من بإطلالة أنيقة جداً (صورة)

Lebanon 24
14-11-2025 | 07:49
تألقت كريستينا صعب، زوجة إيلي صعب جونيور في أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل أزياء راقٍ، حيث اختارت معطفًا أسود أنيق مزينًا بتفاصيل جلدية، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء كلاسيكية.
وتألقت بابتسامة جذابة وسط خلفية تحمل اسم المصمم "إيلي صعب"، مما يعكس دعمها للموضة والأزياء الراقية. 
 
