شاعرة معروفة تكشف حقيقة طلاقها وتنفي الشائعات حول خيانتها الزوجية (فيديو)

خرجت الشاعرة شهد عن صمتها لتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة حول طلاقها من زوجها السابق، رجل الأعمال فهد زيد، ونفت الشائعات التي ربطت الانفصال بالخيانة الزوجية، مؤكدة أن الطلاق لم يحدث بسبب أي خيانة كما رُوّج عبر منصات التواصل الاجتماعي.وقالت الشمري في مقطع فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام: "لم نعانِ أي خلافات زوجية أو خيانة طوال فترة زواجنا. لا خيانة ولا مشكلات، الموضوع ببساطة كان سوء فهم، ولم يشتكِ أي منا من الآخر كما أُشيع".وأضافت الشمري أن قرار الانفصال جاء بهدف تحسين حياتهما وصحتهما النفسية، مشيرة إلى أن الانفصال تم بشكل هادئ وبلا أي صراعات، على حد قولها.وكانت الشاعرة وزوجها السابق قد أثارا تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام، لا سيما على تطبيق " "، فقد ظهرا معًا في احتفال عائلي بعيد ميلاد نجلتهما "وتر".هذا الظهور المشترك أعاد إشعال التكهنات حول احتمالية عودتهما إلى بعضهما بعضا، خاصة في ظل أجواء الود التي سادت بينهما في احتفالية عيد ميلاد نجلتهما.وقد بدت الشمري وطليقها في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر "سناب شات"، في أجواء احتفالية هادئة، فقد تبادلا التهاني بحب واهتمام لابنتهما، ما أثار تفاعلًا واسعًا بشأن العلاقة الناضجة بين الطرفين، حفاظًا على صحة طفلتيهما النفسية، رغم انفصالهما.وكانت الشاعرة شهد الشمري، قد أعلنت انفصالها، عن فهد زيد في 31 تشرين الأول الماضي، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بعد زواج دام أكثر من 6 سنوات.وقد أكد طليقها في اليوم نفسه أن الانفصال تمّ في جو من الاحترام المتبادل والتفاهم، دون أن تشهد علاقتهما أي نزاعات أو مشكلات، ورغم ذلك، أُثيرت العديد من الشائعات حول أسباب الطلاق، لا سيما المتعلقة بالخيانة، وهو ما نفاه الطرفان جملة وتفصيلًا.