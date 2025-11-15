20
المرأة
تُعاني من متاعب صحية.. عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد تتحدث عن مرضها
Lebanon 24
15-11-2025
|
03:08
A-
A+
عبر سلسلة منشورات شاركتها على حسابها على إنستغرام، روت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني
بيلا حديد
معركتها الطويلة مع
مرض لايم
.
وأطلت
بيلا
في منشور تسخر فيه من النظرة السطحية للبعض تجاه الأمراض المزمنة، من دون أن تضيف تعليقا.
وفي منشور آخر أعادت فيه مشاركة رسالة من إحدى المؤثرات حول "ازدواجية الأمراض المزمنة"، وقالت حديد: "القلق الطبي حقيقي جدا… شكراً لكِ على وضع كل أفكاري اليومية في كلمات."
وتأتي رسائل حديد بعد أشهر من متاعب صحية متتالية؛ ففي أيلول الماضي نشرت صورا من المستشفى ظهرت فيها متصلة بالمحاليل الوريدية أثناء تلقيها علاجا للمرض، وعلّقت حينها: "آسفة لغيابي الدائم… أحبكم جميعاً."
وبعد أيام، شاركت صورا تُظهر عودتها التدريجية للتمارين قائلة: "أستعيد قدرتي على التحمل."
ورغم رحلتها العلاجية، عادت بيلا للمشاركة في عروض الأزياء، بينها ظهورها على منصة
سان لوران
خلال أسبوع الموضة في
باريس
.
