منوعات
العثور على جثة خبيرة تغذية شهيرة... هذا ما حصل معها
Lebanon 24
15-11-2025
|
05:38
لقيت خبيرة التغذية والمؤثرة على "إنستغرام" ديانا أريس، حتفها بشكل مأسوي، بعد سقوطها من مبنى في كامبوس دوس غويتاكازيس،
شمال شرق
ريو دي جانيرو في
البرازيل
.
ووُجدت ديانا مصابة بجروح في أنحاء متفرقة من جسدها، ونُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى في حالة متوسطة.
وأفادت المصادر، أن ديانا البالغة من العمر 39 عاما غادرت المركز الطبي دون تصريح وعادت إلى مجمعها السكني يونيك تاورز، حيث وُجدت جثتها في المنطقة المشتركة للمجمع.
وأكد مستشفى فيريرا ماتشادو أنها غادرت القسم دون إذن، ونُقلت جثتها إلى
معهد الطب الشرعي
في كامبوس. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"
خلال تصوير أحد مشاهدها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت هذا ما حصل معها (صورة)
نجمة شهيرة تخسر 36 مليون دولار.. هذا ما حصل معها (صورة)
ممثلة لبنانية شهيرة تتعرّض للإصابة أثناء تصوير فيلم في مصر.. هذا ما حصل معها (صور)
ليدي غاغا تتحدّث عن أصعب فترات حياتها: أشعر أنني محظوظة جدا لكوني على قيد الحياة
بعدما ظهرا سوياً.. للمرة الأولى شيراز تحسم طبيعة علاقتها بحسام حبيب
تُعاني من متاعب صحية.. عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد تتحدث عن مرضها
بعد منة شلبي ومي عز الدين فنانة جديدة تستعد للزواج قريباً.. وهذه معلومات عن عريسها
شاعرة معروفة تكشف حقيقة طلاقها وتنفي الشائعات حول خيانتها الزوجية (فيديو)
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
