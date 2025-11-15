العثور على جثة خبيرة تغذية شهيرة... هذا ما حصل معها

Advertisement

لقيت خبيرة التغذية والمؤثرة على "إنستغرام" ديانا أريس، حتفها بشكل مأسوي، بعد سقوطها من مبنى في كامبوس دوس غويتاكازيس، ريو دي جانيرو في .ووُجدت ديانا مصابة بجروح في أنحاء متفرقة من جسدها، ونُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى في حالة متوسطة.وأفادت المصادر، أن ديانا البالغة من العمر 39 عاما غادرت المركز الطبي دون تصريح وعادت إلى مجمعها السكني يونيك تاورز، حيث وُجدت جثتها في المنطقة المشتركة للمجمع.وأكد مستشفى فيريرا ماتشادو أنها غادرت القسم دون إذن، ونُقلت جثتها إلى في كامبوس. (ارم نيوز)