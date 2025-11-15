Advertisement

المرأة

ليدي غاغا تتحدّث عن أصعب فترات حياتها: أشعر أنني محظوظة جدا لكوني على قيد الحياة

Lebanon 24
15-11-2025 | 09:34
كشفت الفنانة العالمية ليدي غاغا عن أزمة نفسية شديدة عانت منها عقب تصوير الدراما الموسيقية الناجحة "مولد نجمة" عام 2018. 
وأوضحت غاغا في مقابلة مع مجلة "رولينغ ستون"، أنها خضعت لعلاج بالليثيوم خلال تصوير الفيلم، وأن ما تبع ذلك من جولات غنائية لإطلاق ألبومها "جوان" الصادر عام 2016 أدى إلى تفاقم وضعها النفسي.

وقالت غاغا: "شاركتُ في فيلم "مولد نجمة" باستخدام الليثيوم، وفي أحد الأيام قالت لي أختي: "لم أعد أرى أختي"، لذا ألغيتُ الجولة وذهبتُ إلى المستشفى لتلقي العلاج النفسي. كنت بحاجة إلى استراحة... لقد أنهرت تماما".

وأكدت أن التجربة كانت مخيفة جدا، مضيفة: "مرّ وقت لم أظن فيه أنني سأتحسن.. أشعر أنني محظوظة جدا لكوني على قيد الحياة". (الامارات 24)
15:37 | 2025-11-14
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24