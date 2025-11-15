ليدي غاغا تتحدّث عن أصعب فترات حياتها: أشعر أنني محظوظة جدا لكوني على قيد الحياة

Advertisement

كشفت الفنانة العالمية عن أزمة نفسية شديدة عانت منها عقب تصوير الدراما الموسيقية الناجحة "مولد نجمة" عام 2018.وأوضحت غاغا في مقابلة مع مجلة " "، أنها خضعت لعلاج بالليثيوم خلال تصوير الفيلم، وأن ما تبع ذلك من جولات غنائية لإطلاق ألبومها "جوان" الصادر عام 2016 أدى إلى تفاقم وضعها النفسي.وقالت غاغا: "شاركتُ في فيلم "مولد نجمة" باستخدام الليثيوم، وفي أحد الأيام قالت لي أختي: "لم أعد أرى أختي"، لذا ألغيتُ الجولة وذهبتُ إلى المستشفى لتلقي العلاج النفسي. كنت بحاجة إلى استراحة... لقد أنهرت تماما".وأكدت أن التجربة كانت مخيفة جدا، مضيفة: "مرّ وقت لم أظن فيه أنني سأتحسن.. أشعر أنني محظوظة جدا لكوني على قيد الحياة". (الامارات 24)