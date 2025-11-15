20
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ليدي غاغا تتحدّث عن أصعب فترات حياتها: أشعر أنني محظوظة جدا لكوني على قيد الحياة
Lebanon 24
15-11-2025
|
09:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة العالمية
ليدي غاغا
عن أزمة نفسية شديدة عانت منها عقب تصوير الدراما الموسيقية الناجحة "مولد نجمة" عام 2018.
Advertisement
وأوضحت غاغا في مقابلة مع مجلة "
رولينغ ستون
"، أنها خضعت لعلاج بالليثيوم خلال تصوير الفيلم، وأن ما تبع ذلك من جولات غنائية لإطلاق ألبومها "جوان" الصادر عام 2016 أدى إلى تفاقم وضعها النفسي.
وقالت غاغا: "شاركتُ في فيلم "مولد نجمة" باستخدام الليثيوم، وفي أحد الأيام قالت لي أختي: "لم أعد أرى أختي"، لذا ألغيتُ الجولة وذهبتُ إلى المستشفى لتلقي العلاج النفسي. كنت بحاجة إلى استراحة... لقد أنهرت تماما".
وأكدت أن التجربة كانت مخيفة جدا، مضيفة: "مرّ وقت لم أظن فيه أنني سأتحسن.. أشعر أنني محظوظة جدا لكوني على قيد الحياة". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
فكرت في الاعتزال.. فنانة شابة تكشف عن أصعب مراحل حياتها
Lebanon 24
فكرت في الاعتزال.. فنانة شابة تكشف عن أصعب مراحل حياتها
15/11/2025 19:25:18
15/11/2025 19:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: العثور على المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة بعد اختفائها منذ صباح اليوم
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: العثور على المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة بعد اختفائها منذ صباح اليوم
15/11/2025 19:25:18
15/11/2025 19:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ التواصل مع المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي وهي على قيد الحياة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ التواصل مع المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي وهي على قيد الحياة
15/11/2025 19:25:18
15/11/2025 19:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لا مشكلة لديها بالزواج ممن يصغرها سناً.. فنانة تتحدث عن حياتها العاطفية (صورة)
Lebanon 24
لا مشكلة لديها بالزواج ممن يصغرها سناً.. فنانة تتحدث عن حياتها العاطفية (صورة)
15/11/2025 19:25:18
15/11/2025 19:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رولينغ ستون
ليدي غاغا
الامارات
رولينغ
العلا
جولا
راما
ستون
قد يعجبك أيضاً
العثور على جثة خبيرة تغذية شهيرة... هذا ما حصل معها
Lebanon 24
العثور على جثة خبيرة تغذية شهيرة... هذا ما حصل معها
05:38 | 2025-11-15
15/11/2025 05:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ظهرا سوياً.. للمرة الأولى شيراز تحسم طبيعة علاقتها بحسام حبيب
Lebanon 24
بعدما ظهرا سوياً.. للمرة الأولى شيراز تحسم طبيعة علاقتها بحسام حبيب
04:05 | 2025-11-15
15/11/2025 04:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من متاعب صحية.. عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد تتحدث عن مرضها
Lebanon 24
تُعاني من متاعب صحية.. عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد تتحدث عن مرضها
03:08 | 2025-11-15
15/11/2025 03:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منة شلبي ومي عز الدين فنانة جديدة تستعد للزواج قريباً.. وهذه معلومات عن عريسها
Lebanon 24
بعد منة شلبي ومي عز الدين فنانة جديدة تستعد للزواج قريباً.. وهذه معلومات عن عريسها
00:48 | 2025-11-15
15/11/2025 12:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شاعرة معروفة تكشف حقيقة طلاقها وتنفي الشائعات حول خيانتها الزوجية (فيديو)
Lebanon 24
شاعرة معروفة تكشف حقيقة طلاقها وتنفي الشائعات حول خيانتها الزوجية (فيديو)
23:00 | 2025-11-14
14/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
05:38 | 2025-11-15
العثور على جثة خبيرة تغذية شهيرة... هذا ما حصل معها
04:05 | 2025-11-15
بعدما ظهرا سوياً.. للمرة الأولى شيراز تحسم طبيعة علاقتها بحسام حبيب
03:08 | 2025-11-15
تُعاني من متاعب صحية.. عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد تتحدث عن مرضها
00:48 | 2025-11-15
بعد منة شلبي ومي عز الدين فنانة جديدة تستعد للزواج قريباً.. وهذه معلومات عن عريسها
23:00 | 2025-11-14
شاعرة معروفة تكشف حقيقة طلاقها وتنفي الشائعات حول خيانتها الزوجية (فيديو)
15:37 | 2025-11-14
بعد ظهورها مؤخراً في مكان عام بدون حجاب… فنانة معتزلة تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات (صور)
فيديو
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 19:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 19:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 19:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24