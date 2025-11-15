18
"امرأة بلا أقنعة".. إصدار جديد يسلّط الضوء على رحلة إلهام شاهين
Lebanon 24
15-11-2025
|
14:00
وثّق كتاب "
إلهام شاهين
.. امرأة بلا أقنعة" المسيرة الفنية للنجمة
المصرية
، في إصدار أعلن عنه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ضمن دورته العاشرة التي تحمل اسمها تكريمًا لمسيرتها الطويلة ودعمها للمسرح.
تنطلق فعاليات المهرجان بين 25 و30 تشرين الثاني في مدينة شرم الشيخ، ويقدّم خلال دورته الجديدة مجموعة من الإصدارات المسرحية.
إلى جانب كتاب
شاهين
، يصدر المهرجان كتاب "مسرح الألفية الثالثة" للناقد باسم صادق، وكتاب "النقد الشبابي في مصر" للناقد محمد
عبد الوارث
، إضافة إلى الكتاب التوثيقي "عقد من الأحلام" الذي يرصد عشر
سنوات من
مسيرة المهرجان.
كما يتضمّن دليل المهرجان من إعداد
عز الدين
حافظ، وكتاب "الأبحاث والنصوص" الذي يجمع أبرز الدراسات والنصوص المشاركة في مسابقاته.
وتعكس هذه الإصدارات حرص مهرجان شرم الشيخ على تعزيز حضوره الثقافي، عبر دعم الإنتاج المعرفي المسرحي وتوثيق التجارب الجديدة، وليس فقط تقديم العروض على الخشبة.
متفرقات
المرأة
مسرح الشباب
عبد الوارث
عز الدين
محمد عبد
سنوات من
المصرية
محمد ع
