"امرأة بلا أقنعة".. إصدار جديد يسلّط الضوء على رحلة إلهام شاهين

Advertisement

وثّق كتاب " .. امرأة بلا أقنعة" المسيرة الفنية للنجمة ، في إصدار أعلن عنه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ضمن دورته العاشرة التي تحمل اسمها تكريمًا لمسيرتها الطويلة ودعمها للمسرح.تنطلق فعاليات المهرجان بين 25 و30 تشرين الثاني في مدينة شرم الشيخ، ويقدّم خلال دورته الجديدة مجموعة من الإصدارات المسرحية.إلى جانب كتاب ، يصدر المهرجان كتاب "مسرح الألفية الثالثة" للناقد باسم صادق، وكتاب "النقد الشبابي في مصر" للناقد محمد ، إضافة إلى الكتاب التوثيقي "عقد من الأحلام" الذي يرصد عشر مسيرة المهرجان.كما يتضمّن دليل المهرجان من إعداد حافظ، وكتاب "الأبحاث والنصوص" الذي يجمع أبرز الدراسات والنصوص المشاركة في مسابقاته.وتعكس هذه الإصدارات حرص مهرجان شرم الشيخ على تعزيز حضوره الثقافي، عبر دعم الإنتاج المعرفي المسرحي وتوثيق التجارب الجديدة، وليس فقط تقديم العروض على الخشبة.