المرأة
برسالة غامضة.. ممثلة سورية شهيرة تُثير قلق الجمهور وهذا ما نشرته
Lebanon 24
16-11-2025
06:15
نشرت الممثلة
السورية
ليليا الأطرش
عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام" رسالة شخصية تضمّنت تأمّلاً في الدروس التي استخلصتها خلال عام 2025، حيث أكدت أن الابتعاد عن بعض الأشخاص منحها راحة أكبر، وأن التجارب المتتالية ساعدتها على التمييز بين من يتمنى لها الخير ومن يتمنى لها الشر.
وجاء في النص: أن أكثر ما تعلّمته خلال العام هو القدرة على رؤية مكانة كل شخص في حياتها بوضوح، مشيرة إلى أن العام شكّل فرصة لتنقية محيطها من العلاقات والأشياء غير المناسبة، معتبرة أن ذلك منحها راحة نفسية أكبر.
