Advertisement

المرأة

طليقة جاستن ترودو تخرج عن صمتها.. ماذا قالت عن علاقته مع كاتي بيري؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1442972-638989243887501508.jpg
Doc-P-1442972-638989243887501508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت صوفي غريغوار ترودو، زوجة جاستن ترودو السابقة، عن حياته أمام العامة بعد انفصالهما عام 2023، بما في ذلك شائعات علاقته بكاتي بيري.
Advertisement

وشاركت المتحدثة التحفيزية، كيف تتعامل مع حياة رئيس الوزراء الكندي السابق أمام العامة وسط شائعات علاقته الغرامية بالنجمة الأميركية.

وقالت لأرلين ديكنسون خلال بودكاست "أرلين وحيدة": "نحن بشر، والأمور تؤثر علينا. ردة فعلك تجاه الأمور قرارك. لذلك أختار الاستماع إلى الموسيقى بدلًا من الضوضاء".

وبينما لم تذكر آرلين كاتي البالغة من العمر 41 عامًا، بالاسم، أشار نجم مسلسل "Dragons’ Den" إلى "شهرة ما يفعله جاستن" بعد أن مازح حول علاقته بصوفي بعد الانفصال. ولكن مع تقارب السياسي على ما يبدو مع مغنية أغنية "Roar" - التي أطلقت مؤخرًا علاقتهما رسميًا على وسائل التواصل الاجتماعي - تُركز صوفي على نموها الشخصي.

وأضافت: "أُدرك تمامًا أن الكثير من الأمور العامة قد تُحفزني"، مشيرةً إلى أن "المرأة التي سأصبحها من خلال هذا القرار هي قراري".
مواضيع ذات صلة
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
lebanon 24
16/11/2025 21:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات مع طليقها خادشة للحياء.. الفنانة الشهيرة تخرج عن صمتها وتُعلّق
lebanon 24
16/11/2025 21:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون الضفة… والرئيس الإسرائيلي يخرج عن صمته
lebanon 24
16/11/2025 21:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
lebanon 24
16/11/2025 21:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24

صوفي غريغوار ترودو

صوفي غريغوار

جاستن ترودو

كاتي بيري

ديكنسون

بودكاست

صوفي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:06 | 2025-11-16
06:15 | 2025-11-16
03:10 | 2025-11-16
01:27 | 2025-11-16
23:00 | 2025-11-15
16:00 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24