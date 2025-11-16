18
المرأة
طليقة جاستن ترودو تخرج عن صمتها.. ماذا قالت عن علاقته مع كاتي بيري؟
Lebanon 24
16-11-2025
|
14:10
A-
A+
تحدثت
صوفي غريغوار ترودو
، زوجة
جاستن ترودو
السابقة، عن حياته أمام العامة بعد انفصالهما عام 2023، بما في ذلك شائعات علاقته بكاتي
بيري
.
وشاركت المتحدثة التحفيزية، كيف تتعامل مع حياة رئيس الوزراء الكندي السابق أمام العامة وسط شائعات علاقته الغرامية بالنجمة الأميركية.
وقالت لأرلين
ديكنسون
خلال
بودكاست
"أرلين وحيدة": "نحن بشر، والأمور تؤثر علينا. ردة فعلك تجاه الأمور قرارك. لذلك أختار الاستماع إلى الموسيقى بدلًا من الضوضاء".
وبينما لم تذكر آرلين كاتي البالغة من العمر 41 عامًا، بالاسم، أشار نجم مسلسل "Dragons’ Den" إلى "شهرة ما يفعله جاستن" بعد أن مازح حول علاقته بصوفي بعد الانفصال. ولكن مع تقارب السياسي على ما يبدو مع مغنية أغنية "Roar" - التي أطلقت مؤخرًا علاقتهما رسميًا على وسائل التواصل الاجتماعي - تُركز
صوفي
على نموها الشخصي.
وأضافت: "أُدرك تمامًا أن الكثير من الأمور العامة قد تُحفزني"، مشيرةً إلى أن "المرأة التي سأصبحها من خلال هذا القرار هي قراري".
