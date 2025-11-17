Advertisement

فنون ومشاهير

ابنتا عمرو دياب تستمتعان بوقتهما مع الأصدقاء (صور)

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:00
تستمتع كنزي، ابنة النجم عمرو دياب، بوقتها إلى جانب شقيقتها جنا، حيث ظهرتا معًا في صور جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.
وبدت كنزي في الصور وسط مجموعة من الأصدقاء، كما التقطت صورة خاصة مع شقيقتها جنا، وعلّقت على اللقطات قائلة: "استمتعت ببعض المرح".














 
 
































