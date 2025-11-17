25
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ابنتا عمرو دياب تستمتعان بوقتهما مع الأصدقاء (صور)
Lebanon 24
17-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستمتع كنزي، ابنة النجم
عمرو دياب
، بوقتها إلى جانب شقيقتها جنا، حيث ظهرتا معًا في صور جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.
Advertisement
وبدت كنزي في الصور وسط
مجموعة من الأصدقاء
، كما التقطت صورة خاصة مع شقيقتها جنا، وعلّقت على اللقطات قائلة: "استمتعت ببعض المرح".
مواضيع ذات صلة
ابنة عمرو دياب تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة.. وهذه حالتها (صورة)
Lebanon 24
ابنة عمرو دياب تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة.. وهذه حالتها (صورة)
18/11/2025 11:23:06
18/11/2025 11:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاده بصورة نادرة.. وهذا عمره
Lebanon 24
ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاده بصورة نادرة.. وهذا عمره
18/11/2025 11:23:06
18/11/2025 11:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
Lebanon 24
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
18/11/2025 11:23:06
18/11/2025 11:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون حادثة صفع عمرو دياب لشاب في إحدى حفلاته؟ إجراء قانوني جديد سيتخذه
Lebanon 24
هل تذكرون حادثة صفع عمرو دياب لشاب في إحدى حفلاته؟ إجراء قانوني جديد سيتخذه
18/11/2025 11:23:06
18/11/2025 11:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
المرأة
مجموعة من الأصدقاء
عمرو دياب
دياب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد مرور أكثر من 20 عاماً على تعاونهما.. ياسمين عبد العزيز في عمل جديد مع هذا الممثل
Lebanon 24
بعد مرور أكثر من 20 عاماً على تعاونهما.. ياسمين عبد العزيز في عمل جديد مع هذا الممثل
04:13 | 2025-11-18
18/11/2025 04:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون ماكياج أو فلتر.. أصالة نصري تُثير الجدل بصورة حُذفت بعد داقائق من نشرها
Lebanon 24
من دون ماكياج أو فلتر.. أصالة نصري تُثير الجدل بصورة حُذفت بعد داقائق من نشرها
01:49 | 2025-11-18
18/11/2025 01:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت مُتعبة من على سرير المستشفى.. إعلامية شهيرة تخضع لجراحات دقيقة في المانيا (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُتعبة من على سرير المستشفى.. إعلامية شهيرة تخضع لجراحات دقيقة في المانيا (فيديو)
23:52 | 2025-11-17
17/11/2025 11:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في روما... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها وهذا ما نشرته (صور)
Lebanon 24
في روما... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها وهذا ما نشرته (صور)
15:25 | 2025-11-17
17/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو… هذه النصيحة التي وجهتها الممثلة الشهيرة لشقيقتها قبل الزواج
Lebanon 24
بالفيديو… هذه النصيحة التي وجهتها الممثلة الشهيرة لشقيقتها قبل الزواج
13:37 | 2025-11-17
17/11/2025 01:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
10:30 | 2025-11-17
17/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
16:12 | 2025-11-17
17/11/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:13 | 2025-11-18
بعد مرور أكثر من 20 عاماً على تعاونهما.. ياسمين عبد العزيز في عمل جديد مع هذا الممثل
01:49 | 2025-11-18
من دون ماكياج أو فلتر.. أصالة نصري تُثير الجدل بصورة حُذفت بعد داقائق من نشرها
23:52 | 2025-11-17
أطلت مُتعبة من على سرير المستشفى.. إعلامية شهيرة تخضع لجراحات دقيقة في المانيا (فيديو)
15:25 | 2025-11-17
في روما... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها وهذا ما نشرته (صور)
13:37 | 2025-11-17
بالفيديو… هذه النصيحة التي وجهتها الممثلة الشهيرة لشقيقتها قبل الزواج
10:29 | 2025-11-17
من الكاجوال إلى السهرات.. نصائح لتنسيق الحجاب في الخريف
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
18/11/2025 11:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
18/11/2025 11:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
18/11/2025 11:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24