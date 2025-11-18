من دون ماكياج أو فلتر.. أصالة نصري تُثير الجدل بصورة حُذفت بعد داقائق من نشرها

بخطوة مفاجئة، قام الملحن محمود خيامي بحذف صورة جمعته بالفنانة #أصالة بعد ساعات قليلة من نشرها
وقد رجّح المتابعون السبب إنو الصورة كانت طبيعية زيادة عن اللزوم وما مرت لا بفلتر ولا بفوتوشوب وبالتالي لم تعكس «الوجه الملائكي» اللي متعوّدة صولا تقدّمله لجمهورها pic.twitter.com/ekTCt6Xu5f
