من دون ماكياج أو فلتر.. أصالة نصري تُثير الجدل بصورة حُذفت بعد داقائق من نشرها

انتشرت صورة للفنانة التقطت لها مع الملحن محمود خيامي، ظهرت فيها من دون مكياج أو أي تعديل بصري، ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث والتريند خلال الساعات الماضية.

وانتشرت الصورة بسرعة كبيرة، خصوصاً لكونها أظهرت بإطلالة طبيعية بالكامل، بعيداً عن المكياج القوي والفلاتر المعتادة في صور المشاهير، وهو ما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين الجمهور.

بخطوة مفاجئة، قام الملحن محمود خيامي بحذف صورة جمعته بالفنانة #أصالة بعد ساعات قليلة من نشرها

وقد رجّح المتابعون السبب إنو الصورة كانت طبيعية زيادة عن اللزوم وما مرت لا بفلتر ولا بفوتوشوب وبالتالي لم تعكس «الوجه الملائكي» اللي متعوّدة تقدّمله لجمهورها pic.twitter.com/ekTCt6Xu5f — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) November 16, 2025

الا ان الملحن محمود خيامي قام لاحقا بحذف الصورة من حسابه، قبل أن يعيد نشر نسخة معدلة تُظهر أصالة بمظهر أكثر نعومة، ثم حذفها مجدداً، ما أثار المزيد من التساؤلات حول دوافع التعديل، وما إذا كانت الخطوة بطلب من الفنانة أو احتراماً لخصوصيتها.



إلى ذلك، تداول مستخدمو منصات التواصل مقطع فيديو يظهر أصالة برفقة زوجها في سهرة عائلية، وذلك عقب انتشار شائعات حول انفصالهما خلال الأيام الماضية.