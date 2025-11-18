Advertisement

المرأة

من دون ماكياج أو فلتر.. أصالة نصري تُثير الجدل بصورة حُذفت بعد داقائق من نشرها

18-11-2025 | 01:49
انتشرت صورة للفنانة السورية أصالة نصري التقطت لها مع الملحن محمود خيامي، ظهرت فيها من دون مكياج أو أي تعديل بصري، ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث والتريند خلال الساعات الماضية.
 
 
وانتشرت الصورة بسرعة كبيرة، خصوصاً لكونها أظهرت أصالة بإطلالة طبيعية بالكامل، بعيداً عن المكياج القوي والفلاتر المعتادة في صور المشاهير، وهو ما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين الجمهور.
 
الا ان الملحن محمود خيامي قام لاحقا بحذف الصورة من حسابه، قبل أن يعيد نشر نسخة معدلة تُظهر أصالة بمظهر أكثر نعومة، ثم حذفها مجدداً، ما أثار المزيد من التساؤلات حول دوافع التعديل، وما إذا كانت الخطوة بطلب من الفنانة أو احتراماً لخصوصيتها. 

إلى ذلك، تداول مستخدمو منصات التواصل مقطع فيديو يظهر أصالة برفقة زوجها فائق حسن في سهرة عائلية، وذلك عقب انتشار شائعات حول انفصالهما خلال الأيام الماضية.
 
 

