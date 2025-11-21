28
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
21
o
بعلبك
0
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد انتشار أخبار عن ارتباطها بحارس مرمى شهير.. ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها
Lebanon 24
21-11-2025
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تداول شائعات ارتباطها بحارس مرمى شهير عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
مؤخرًا، خرجت الفنانة
المصرية
ياسمين عبد العزيز
عن صمتها، مؤكدة ان الأخبار المنتشرة حاليًا لا تمس الواقع بصلة.
Advertisement
وقالت ياسمين في تصريحات على هامش حضورها في مهرجان ذا
بيست
، الذي أقيم مساء أمس الخميس: "أنا مش مرتبطة، ولو مرتبطة مش هقول، وأنا مركزة في شغلي".
مواضيع ذات صلة
بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!
Lebanon 24
بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!
21/11/2025 16:12:27
21/11/2025 16:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)
21/11/2025 16:12:27
21/11/2025 16:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات مع طليقها خادشة للحياء.. الفنانة الشهيرة تخرج عن صمتها وتُعلّق
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات مع طليقها خادشة للحياء.. الفنانة الشهيرة تخرج عن صمتها وتُعلّق
21/11/2025 16:12:27
21/11/2025 16:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
21/11/2025 16:12:27
21/11/2025 16:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
ياسمين عبد العزيز
عبد العزيز
المصرية
مصرية
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلالة هادئة وطبيعية من فاليري أبو شقرا (صورة)
Lebanon 24
إطلالة هادئة وطبيعية من فاليري أبو شقرا (صورة)
08:00 | 2025-11-21
21/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. أول إطلالة رسمية لمي عز الدين مع عريسها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. أول إطلالة رسمية لمي عز الدين مع عريسها (فيديو)
04:13 | 2025-11-21
21/11/2025 04:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُلثمة الوجه.. هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بإطلالة غريبة خلال حفلها في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
مُلثمة الوجه.. هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بإطلالة غريبة خلال حفلها في الرياض (فيديو)
00:30 | 2025-11-21
21/11/2025 12:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء شيرين عبد الوهاب يثير قلق جمهورها… وهذا كشفه مصدر مقرّب
Lebanon 24
اختفاء شيرين عبد الوهاب يثير قلق جمهورها… وهذا كشفه مصدر مقرّب
23:00 | 2025-11-20
20/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة: مشاركة "بنات الباشا" في مهرجان القاهرة… جائزة بحد ذاتها
Lebanon 24
زينة: مشاركة "بنات الباشا" في مهرجان القاهرة… جائزة بحد ذاتها
14:31 | 2025-11-20
20/11/2025 02:31:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت إعلاميّة الـ"أم تي في" ديانا فاخوري (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت إعلاميّة الـ"أم تي في" ديانا فاخوري (فيديو)
11:26 | 2025-11-20
20/11/2025 11:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بشرّي... العثور على جثتين داخل منزل
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بشرّي... العثور على جثتين داخل منزل
10:58 | 2025-11-20
20/11/2025 10:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظة توقيف نوح زعيتر.. شاهدوه
Lebanon 24
فيديو للحظة توقيف نوح زعيتر.. شاهدوه
09:45 | 2025-11-20
20/11/2025 09:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
02:30 | 2025-11-21
21/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدث في فروع "ستوريز كوفي"؟
Lebanon 24
ماذا يحدث في فروع "ستوريز كوفي"؟
10:08 | 2025-11-20
20/11/2025 10:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2025-11-21
إطلالة هادئة وطبيعية من فاليري أبو شقرا (صورة)
04:13 | 2025-11-21
بفستان أبيض بسيط.. أول إطلالة رسمية لمي عز الدين مع عريسها (فيديو)
00:30 | 2025-11-21
مُلثمة الوجه.. هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بإطلالة غريبة خلال حفلها في الرياض (فيديو)
23:00 | 2025-11-20
اختفاء شيرين عبد الوهاب يثير قلق جمهورها… وهذا كشفه مصدر مقرّب
14:31 | 2025-11-20
زينة: مشاركة "بنات الباشا" في مهرجان القاهرة… جائزة بحد ذاتها
10:53 | 2025-11-20
بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ نادين نجيم والجمهور يعلق (صور)
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
21/11/2025 16:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
21/11/2025 16:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
21/11/2025 16:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24