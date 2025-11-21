Advertisement

بعد انتشار أخبار عن ارتباطها بحارس مرمى شهير.. ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها

21-11-2025 | 02:41
بعد تداول شائعات ارتباطها بحارس مرمى شهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، خرجت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن صمتها، مؤكدة ان الأخبار المنتشرة حاليًا لا تمس الواقع بصلة.
وقالت ياسمين في تصريحات على هامش حضورها في مهرجان ذا بيست، الذي أقيم مساء أمس الخميس: "أنا مش مرتبطة، ولو مرتبطة مش هقول، وأنا مركزة في شغلي".




