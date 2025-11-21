بعد انتشار أخبار عن ارتباطها بحارس مرمى شهير.. ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها

Advertisement

بعد تداول شائعات ارتباطها بحارس مرمى شهير عبر مؤخرًا، خرجت الفنانة عن صمتها، مؤكدة ان الأخبار المنتشرة حاليًا لا تمس الواقع بصلة.وقالت ياسمين في تصريحات على هامش حضورها في مهرجان ذا ، الذي أقيم مساء أمس الخميس: "أنا مش مرتبطة، ولو مرتبطة مش هقول، وأنا مركزة في شغلي".