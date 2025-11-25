ورود الأبدية وإجراءات أمنية مشددة… تفاصيل جديدة عن زفاف تايلور سويفت

Advertisement

أظهر تقرير جديد أنّ تايلور وخطيبها لاعب ترافيس كيلسي يستعدّان لإقامة حفل زفافهما في قصرها الواقع في نيو إنجلاند، والذي تُقدَّر قيمته بحوالى 17 مليون دولار، بعد أن كان خيار الاحتفال في مطروحًا في البداية.وبحسب صحيفة US Sun، تعمل سويفت على تحويل إلى فضاء يعكس رؤيتها لزفاف غامر بالورود، إذ تخطّط لإنشاء حديقة جديدة تضمّ الورود الحمراء والكوبية والأوركيد والفاوانيا. وتشير التقديرات إلى أنّ سيُخصّص نحو 1.2 مليون دولار لأعمال تنسيق الحدائق، والبستانيين، والتدابير الأمنية بهدف الحفاظ على سرية التحضيرات حتى يوم الزفاف.وتحرص سويفت على أن تكون الأزهار حاضرة في كل تفاصيل الحفل، مع تنسيقات تعتمد الأوركيد البيضاء والأرجوانية والوردية، فيما تعتزم إهداء وصيفاتها باقات من "ورود الأبدية" الحمراء.ويأتي هذا التطور بعد تقارير سابقة أشارت إلى اختيار سويفت صديقتيها المقرّبتين غوميز وجيجي حديد ضمن وصيفات الشرف، مع رغبتها في أن تكون التحضيرات ممتعة ومليئة بالفعاليات قبل يوم الاحتفال.وكان كيلسي، البالغ 36 عامًا، قد تقدّم رسميًا لخطوبة سويفت في ، عقب عامين من العلاقة، ونشر الثنائي صورًا من لحظة طلب الزواج التي جرت في حديقة منزل كيلسي في ليوود – كانساس.ولا يزال موعد الزفاف غير معلن رسميًا، غير أنّ مصادر مطلّعة ترجّح أن يُقام في الصيف المقبل، وسط توقعات بأن يكون احتفالًا فاخرًا يعكس ذوق سويفت واهتمامها بالتفاصيل والجمال الطبيعي.