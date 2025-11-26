Advertisement

المرأة

بشورت قصير.. كارلا حداد تتألق بإطلالة جريئة (صور)

Lebanon 24
26-11-2025 | 12:00
نشرت الإعلامية كارلا حداد صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها بإطلالة عفوية، حيث ارتدت جاكيت ملوّن وشورت جينز قصير، وبدت مبتسمة في صورة سيلفي عكست أجواء مريحة وحيوية. 
وتأتي الإطلالة ضمن مشاركاتها اليومية التي تحظى بتفاعل واسع من متابعيها.
 
كارلا حداد

ستوري

الست

بشور

توري

