متفرقات

كاتي بيري تربح معركتها القضائية… وتحصّل نحو مليوني دولار تعويضات

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:26
فازت المغنية العالمية كاتي بيري بمعركتها القانونية المستمرة منذ سنوات ضد المستثمر العقاري كارل ويستكوت، بعد صدور حكم من محكمة لوس أنجلوس قضى بمنحها تعويضات تقارب 2 مليون دولار.
القضية تعود إلى شراء بيري منزلاً فاخراً في مونتيسيتو بقيمة 15 مليون دولار قبل خمس سنوات، حين حاول ويستكوت التراجع عن البيع بعد أيام من توقيع العقد، مدعيًا أنّه كان تحت تأثير مسكّنات الألم ولم يكن في وضع يسمح له باتخاذ قرار قانوني.

لكن في أيار 2024، خلص القاضي المشرف على الملف إلى أنّ ويستكوت لم يقدّم دليلاً يثبت خللًا في أهليته العقلية عند توقيع العقد، مؤكّدًا أنّ حالته الذهنية كانت سليمة.

وتُظهر وثائق المحكمة أنّ بيري تستحق نحو 1.84 مليون دولار بعد احتساب رأس المال المحتفظ به وقيمة الفوائد وإيجارات الفترة التي تعطّلت فيها الصفقة، والتي تخطّت 2.7 مليون دولار.

وبحسب الحكم، كان مدير أعمال بيري، بيرني جودفي، قد دفع 9 ملايين دولار لويستكوت واحتفظ بـ6 ملايين من قيمة الشراء، على أن يُخصم منها مبلغ التعويض البالغ 1.8 مليون دولار.

ومن المقرر عقد جلسة استماع للطعن في الحكم في 30 كانون الأول.
ورغم انتصارها القانوني، لم تحصل بيري على كامل المبلغ الذي طالبت به سابقاً، إذ كانت تطلب 4.72 مليون دولار تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن التقاضي الطويل.
