بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف

Lebanon 24
27-11-2025 | 16:00
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، ورفض استئنافها، ليُصار إلى تغريمها 5 آلاف جنيه في قضية اتُّهمت فيها بالتشهير بأحد رجال الأعمال عقب استضافة زوجته في برنامجها السابق "هي وبس" على قناة CBC.
وتعود القضية إلى حلقة ظهرت فيها زوجة نجل رجل الأعمال عادل عقل في برنامج الشربيني قبل انتقالها لاحقاً إلى قناة DMC، حيث اعتبر وكيل المدعي، المحامي أحمد سامي خلف، أنّ الحلقة تضمنت إساءة مباشرة لموكله عبر وصفه بعبارات لا تمتّ للحقيقة بصلة، على حدّ تعبيره.

وجاء في الدعوى أن الخلاف الأسري بين نجل رجل الأعمال وزوجته تطوّر إلى نزاعات قضائية عدة، وأنّ ما ورد في الحلقة أسهم في تشويه صورة موكله وخلق انطباعات غير صحيحة لدى الجمهور. ولهذا، طلب المحامي وقف برنامج "هي وبس" على شاشة CBC آنذاك، ومنع رضوى الشربيني من مزاولة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية، إضافة إلى إلزام القناة المالكة بتنفيذ الحكم فوراً دون حاجة لإعلان جديد.

وبتثبيت حكم الغرامة اليوم، تكون المحكمة قد أغلقت مسار الاستئناف وأبقت على القرار الأول كما صدر.
