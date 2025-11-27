بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف

Advertisement

قضت محكمة ، اليوم الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الإعلامية ، ورفض استئنافها، ليُصار إلى تغريمها 5 آلاف جنيه في قضية اتُّهمت فيها بالتشهير بأحد رجال الأعمال عقب استضافة زوجته في برنامجها السابق "هي وبس" على قناة CBC.وتعود القضية إلى حلقة ظهرت فيها زوجة نجل رجل الأعمال عادل عقل في برنامج الشربيني قبل انتقالها لاحقاً إلى قناة DMC، حيث اعتبر وكيل المدعي، المحامي خلف، أنّ الحلقة تضمنت إساءة مباشرة لموكله عبر وصفه بعبارات لا تمتّ للحقيقة بصلة، على حدّ تعبيره.وجاء في الدعوى أن الخلاف الأسري بين نجل رجل الأعمال وزوجته تطوّر إلى نزاعات قضائية عدة، وأنّ ما ورد في الحلقة أسهم في تشويه صورة موكله وخلق انطباعات غير صحيحة لدى الجمهور. ولهذا، طلب المحامي وقف برنامج "هي وبس" على شاشة CBC آنذاك، ومنع الشربيني من مزاولة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية، إضافة إلى إلزام القناة المالكة بتنفيذ الحكم فوراً دون حاجة لإعلان جديد.وبتثبيت حكم الغرامة اليوم، تكون المحكمة قد أغلقت مسار وأبقت على القرار الأول كما صدر.