محاكمة في باريس… وكيم تظهر بمجوهرات بملايين الدولارات لمواجهة سارقيها

ومن بين القطع التي اختارتها للمحكمة عقد بقيمة 3 ملايين دولار من تصميم سامر حليمة، مصنوع من الأبيض ويضم 80 ماسة بوزن يتجاوز 52 قيراطًا، إضافة إلى أقراط مرصّعة بالألماس ومجوهرات من دار Repossi. كشفت نجمة تفاصيل جديدة عن قضية سرقة مجوهراتها عام 2016، وذلك خلال محاكمتها في قصر العدل في . وقالت في حلقة من مسلسل إنها تعمّدت ارتداء مجوهراتها الفاخرة أثناء الإدلاء بشهادتها لأنها أرادت – كما وصفت – "استفزاز هؤلاء الخاسرين".ومن بين القطع التي اختارتها للمحكمة عقد بقيمة 3 ملايين دولار من تصميم سامر حليمة، مصنوع من الأبيض ويضم 80 ماسة بوزن يتجاوز 52 قيراطًا، إضافة إلى أقراط مرصّعة بالألماس ومجوهرات من دار Repossi.

وقالت خبيرة المجوهرات لورا لمجلة People إن ظهور كارداشيان لم يكن عادياً: "إنها المرة الأولى التي تواجه فيها الأشخاص المتهمين بسرقتها، وكانت تدرك حضور الكاميرات وتحرص كعادتها على صورتها أمام الرأي العام".



وتعود الواقعة إلى تشرين الأول 2016، حين كانت كارداشيان تقيم في فندق No Address خلال أسبوع الموضة في باريس. وتشير التقارير إلى أنّ مجموعة من الأشخاص الذين انتحلوا صفة الشرطة اقتحموا جناحها وسرقوا منها مجوهرات ثمينة. وفي إفادتها للشرطة، قالت إنها فوجئت بالمقتحمين واقتيدت داخل الغرفة قبل أن تتعرض للتقييد.



وقدرت قيمة المسروقات حينها بملايين الدولارات، وشملت قطعاً من كارتييه وجاكوب ولورين شوارتز، إضافة إلى ساعة رولكس ذهبية وقطع نادرة أخرى، ما جعل العملية إحدى أكبر سرقات المجوهرات في تاريخ .