المرأة
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
29-11-2025
|
02:56
شاركت الفنانة
ماريتا الحلاني
في
بودكاست
"عندي سؤال" مع الإعلامي
محمد قيس
عبر قناة "المشهد".
وتحدثت ماريتا عن كيفية إخبار والدها الفنان
عاصي الحلاني
بخبر طلاقها، وقالت: "الحمد لله أنا إمرأة محظوظة، لدي أم وأب وإخوة وعائلة تسندني وتحضنني وهذه نعمة، كما أن والدي كان يشعر أنني لست سعيدة، وأذكر أنني لم أصل إلى مرحلة اضطررت فيها أن أتحدث عن موضوع الطلاق مع عائلتي، لأنهم كانوا يشعرون بي".
وتابعت ماريتا: "أكثر ما أذكره هو الجملة التي قالها لي والدي.. أنا جبتك على هالحياة لتكوني مبسوطة.. وبالفعل كل ما كان يهمه هو راحتي ولم يلتفت يومًا لكلام الناس، ولن أنسى موقفه هذا طوال حياتي.. أبي حنون وهو نقطة ضعفي وحبيب قلبي، ليس لأنه والدي، ولكن بالفعل لا أحد يستطيع أن يراه ولا يحبه".
وأشارت ماريتا إلى ان التجربة التي مرت بها، أدت إلى اهتزاز ثقتها بالناس وبمن حولها، واعترفت أنها صُدمت بأقرب المقربين منها، حيث قالت: "نعم سقطت الأقنعة، ولكنني قوية، أنا ابنة
البقاع
وابنة الحلانية ونحن نفهم بالأصول".
وختمت بالقول: "
أنا اليوم
في مرحلة انتقالية، ونعم أحب أن أرتدي
الفستان الأبيض
من جديد وهذا من حقي، وقريبًا سأخطو هذه الخطوة، وكل شيء بوقته حلو".
