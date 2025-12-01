Advertisement

المرأة

ياسمين صبري عادت إلى أحمد أبو هشيمة!؟

Lebanon 24
01-12-2025 | 02:06
Doc-P-1449194-639001770200801214.jpg
Doc-P-1449194-639001770200801214.jpg photos 0
تم في الساعات الماضية تداول أخبار تزعم عودة الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
وتتجدد شائعة عودة ياسمين وأحمد أبو هشيمة بين الحين والآخر منذ انفصالهما قبل نحو 3 أعوام. ورغم حرص الطرفين على الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية وابتعادهما عن التعليق على الأخبار المتداولة، فإن البعض يزعم أن الثنائي ظهر معًا في أكثر من مناسبة مؤخرًا.

كما ترددت أنباء غير مؤكدة عن ان أبو هشيمة شريكًا في الشركة المنتجة لفيلم ياسمين الجديد "نصيب"، والذي يمنحها أول بطولة سينمائية مطلقة. 

إلى ذلك كانت ياسمين أعلنت موافقتها على بطولة مسلسل رمضاني إلا أنها قررت في نهاية المطاف عدم المشاركة في موسم رمضان 2026.

