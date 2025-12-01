ياسمين صبري عادت إلى أحمد أبو هشيمة!؟

Advertisement

تم في الساعات الماضية تداول تزعم عودة الفنانة إلى طليقها رجل الأعمال .وتتجدد شائعة عودة ياسمين وأحمد بين الحين والآخر منذ انفصالهما قبل نحو 3 أعوام. ورغم حرص الطرفين على الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية وابتعادهما عن التعليق على الأخبار المتداولة، فإن البعض يزعم أن ظهر معًا في أكثر من مناسبة مؤخرًا.كما ترددت أنباء غير مؤكدة عن ان أبو هشيمة شريكًا في الشركة المنتجة لفيلم ياسمين الجديد "نصيب"، والذي يمنحها أول بطولة سينمائية مطلقة.إلى ذلك كانت ياسمين أعلنت موافقتها على بطولة مسلسل رمضاني إلا أنها قررت في نهاية المطاف عدم المشاركة في موسم 2026.