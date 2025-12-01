21
بعد زواجها من مدرب لياقة.. مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي (صورة)
01-12-2025
04:23
كشفت الفنانة
المصرية
مي عز الدين
من خلال صورة نشرتها على خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على
انستغرام
عن نظامها الغذائي الجديد الذي تتبعه بعد زواجها من مدرّب اللياقة وطبيب التغذية أحمد
تيمور
.
وعلقت مي على الصورة التي تكشف جزءاً من البرنامج الغذائي الذي وضعه لها زوجها، قائلةً: "أكلك لما تبقي متجوّزة دكتور التغذية اللي حاطط ليكي النظام... يعني حتى لو سرقت أكل من التلاجة هيعرف".
