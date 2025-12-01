Advertisement

المرأة

بعد زواجها من مدرب لياقة.. مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي (صورة)

Lebanon 24
01-12-2025 | 04:23
كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين من خلال صورة نشرتها على خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام عن نظامها الغذائي الجديد الذي تتبعه بعد زواجها من مدرّب اللياقة وطبيب التغذية أحمد تيمور.
وعلقت مي على الصورة التي تكشف جزءاً من البرنامج الغذائي الذي وضعه لها زوجها، قائلةً: "أكلك لما تبقي متجوّزة دكتور التغذية اللي حاطط ليكي النظام... يعني حتى لو سرقت أكل من التلاجة هيعرف".
 
 
 




