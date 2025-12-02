Advertisement

المرأة

خاتم ماسي بيد ممثلة يشعل الشائعات.. هل ارتبطت بزميلها؟ (صورة)

02-12-2025 | 13:10
أشعل ظهور مايلي سايرس بخاتم ماسي في إصبع البنصر موجة شائعات عن خطوبتها من حبيبها المغني ماكس موراندو، بعدما خطفا الأنظار على السجادة الحمراء في عرض فيلم Avatar: Fire And Ash في لوس أنجلوس.
الصور المتداولة أظهرت سايرس بخاتم مرصّع بالألماس بإطار ذهبي في يدها اليسرى، ما فسّره جمهورها كإشارة محتملة إلى "خطوبة سرّية"، خصوصًا أن الخاتم نفسه ظهر في صور نشرتها على إنستغرام خلال احتفالها بعيد ميلادها الثالث والثلاثين في 23 تشرين الثاني.

وتعود علاقة مايلي سايرس وماكس موراندو إلى عام 2021 بعد طلاقها من ليام هيمسورث، إذ حافظ الثنائي على علاقة بعيدة نسبيًا عن الأضواء، مع ظهور مشترك في مناسبات فنية بارزة، من بينها حفل الأوسكار وبعض حفلات ما بعده. (العين)
ليام هيمسورث

مايلي سايرس

لوس أنجلوس

الثنائي

أوسكار

الحمرا

سايرس

العين

