زينة: رؤية المخرج هي التي تصنع اختلاف أدائي من عمل لآخر

تحدثت النجمة زينة عن تجربتها في العمل مع عدد من المخرجين الذين تعاونت معهم خلال مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها لا تتردد في بذل أي جهد يطلب منها في سبيل تقديم أداء متقن. وقالت:"أنا بالنسبة لي أي صعوبة فنية فوق رأسي. لو المخرج طلب إعادة المشهد مئات المرات فأنا تحت أمره، وأقوم بأي شيء يخدم الفن والإتقان، ما عدا الضرب طبعاً! فإذا كان الضرب احترافياً فلا مشكلة".وأكدت زينة أنها تعتمد بشكل كبير على رؤية المخرج وتوجيهاته، موضحة:"بطبيعتي أحب أن أستفيد من المخرج، وأن أسمع توجيهه، وأن يحدد لي مسار الشخصية. لذلك ترونني مختلفة من عمل إلى آخر، لأنني أعمل وفق رؤيته: كيف يريدني هنا؟ وكيف يقدم شخصيتي هناك؟ ولو تُرك لي الأمر كاملاً ربما أقوم بأشياء غير مناسبة، فأنا إنسانة، ووجود المخرج مهم لضبط كل التفاصيل".وتحدثت عن تعاونها مع المخرج ، قائلة:"كنت مستمتعة جداً بالعمل معه، رغم أن البعض أخبرني أنه صعب. لكنني لم أرَ ذلك مطلقاً. رأيت إنساناً مكرساً حياته للعمل، قد يُجهد نفسه إلى أقصى حد ليخرج العمل بأفضل صورة، وأهم أدواته هي الممثل، وهذا يُقدَّر كثيراً. وأتذكر أنه قال لي إن البعض تساءل: كيف سيعمل مع زينة؟ وكأن زينة تهاجم الناس!".أما عن المخرج ، فأكدت أنه يحتل مكانة خاصة لديها، قائلة:" أمين بالنسبة لي ملاك. عندما يوجّهني، يفعل ذلك بهدوء واحترام. هو إنسان حساس وفنان ومهذب، وتركيبته مختلفة. العمل معه ممتع في كل لحظة. شاركت معه في فيلمين وكانت تلك من أجمل فترات حياتي. كنت أذهب إلى التصوير بخوف إيجابي… أخشى ألا أحقق ما يريده، أو أن أخطئ، أو ألا أقدّم الأداء الذي يتصوره".وعن السمعة التي تُنقل عنها للمخرجين، قالت:"لا أعرف سببها. ربما لأن البعض لا يريد أن أحقق تقدماً أو نجاحاً. يحدث ذلك كثيراً. وأحياناً يكون بدافع الخوف من نجاح زينة مع مخرج كبير فيقولون: يا نهار أسود، ستنجح مع هاني خليفة! ولماذا؟".وشددت في ختام حديثها على أنها لا يمكن أن تقوم بمثل هذه التصرفات، مؤكدة:"لم يحدث يوماً أن اتصلت بمخرج وقلت له: كيف تعمل مع فلانة؟ هذا لا يصح. لكن للأسف يحدث معي كثيراً، بينما لا يمكن أن أفعله أنا". (اليوم السابع)