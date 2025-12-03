Advertisement

فنون ومشاهير

زينة: رؤية المخرج هي التي تصنع اختلاف أدائي من عمل لآخر

Lebanon 24
03-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1450515-639003928398276797.jpg
Doc-P-1450515-639003928398276797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت النجمة زينة عن تجربتها في العمل مع عدد من المخرجين الذين تعاونت معهم خلال مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها لا تتردد في بذل أي جهد يطلب منها في سبيل تقديم أداء متقن. وقالت:
"أنا بالنسبة لي أي صعوبة فنية فوق رأسي. لو المخرج طلب إعادة المشهد مئات المرات فأنا تحت أمره، وأقوم بأي شيء يخدم الفن والإتقان، ما عدا الضرب طبعاً! فإذا كان الضرب احترافياً فلا مشكلة".
Advertisement

وأكدت زينة أنها تعتمد بشكل كبير على رؤية المخرج وتوجيهاته، موضحة:
"بطبيعتي أحب أن أستفيد من المخرج، وأن أسمع توجيهه، وأن يحدد لي مسار الشخصية. لذلك ترونني مختلفة من عمل إلى آخر، لأنني أعمل وفق رؤيته: كيف يريدني هنا؟ وكيف يقدم شخصيتي هناك؟ ولو تُرك لي الأمر كاملاً ربما أقوم بأشياء غير مناسبة، فأنا إنسانة، ووجود المخرج مهم لضبط كل التفاصيل".

وتحدثت عن تعاونها مع المخرج هاني خليفة، قائلة:
"كنت مستمتعة جداً بالعمل معه، رغم أن البعض أخبرني أنه صعب. لكنني لم أرَ ذلك مطلقاً. رأيت إنساناً مكرساً حياته للعمل، قد يُجهد نفسه إلى أقصى حد ليخرج العمل بأفضل صورة، وأهم أدواته هي الممثل، وهذا يُقدَّر كثيراً. وأتذكر أنه قال لي إن البعض تساءل: كيف سيعمل مع زينة؟ وكأن زينة تهاجم الناس!".

أما عن المخرج محمد أمين، فأكدت أنه يحتل مكانة خاصة لديها، قائلة:
"الأستاذ محمد أمين بالنسبة لي ملاك. عندما يوجّهني، يفعل ذلك بهدوء واحترام. هو إنسان حساس وفنان ومهذب، وتركيبته مختلفة. العمل معه ممتع في كل لحظة. شاركت معه في فيلمين وكانت تلك من أجمل فترات حياتي. كنت أذهب إلى التصوير بخوف إيجابي… أخشى ألا أحقق ما يريده، أو أن أخطئ، أو ألا أقدّم الأداء الذي يتصوره".

وعن السمعة التي تُنقل عنها للمخرجين، قالت:
"لا أعرف سببها. ربما لأن البعض لا يريد أن أحقق تقدماً أو نجاحاً. يحدث ذلك كثيراً. وأحياناً يكون بدافع الخوف من نجاح زينة مع مخرج كبير فيقولون: يا نهار أسود، ستنجح مع هاني خليفة! ولماذا؟".

وشددت في ختام حديثها على أنها لا يمكن أن تقوم بمثل هذه التصرفات، مؤكدة:
"لم يحدث يوماً أن اتصلت بمخرج وقلت له: كيف تعمل مع فلانة؟ هذا لا يصح. لكن للأسف يحدث معي كثيراً، بينما لا يمكن أن أفعله أنا". (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
إتصالات عون لجمت اندفاعة سلام وافضت الى "المَخرج- التسوية": تعليق عمل "رسالات"
lebanon 24
04/12/2025 07:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش في مدغشقر يعلق عمل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا والهيئة الانتخابية ومؤسسات أخرى
lebanon 24
04/12/2025 07:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الرؤية التي نحملها اليوم واضحة أن النمو الحقيقي لا يصنعه القطاع العام وحده او القطاع الخاص وحده بل التعاون مع بينهما
lebanon 24
04/12/2025 07:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
“أديداس” تصنع المجد من جديد… ومبابي يتوّج بالذهب
lebanon 24
04/12/2025 07:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

الأستاذ محمد

هاني خليفة

أستاذ محمد

محمد أمين

محمد أم

خليفة

لو ال

سانا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:05 | 2025-12-04
15:19 | 2025-12-03
12:30 | 2025-12-03
10:10 | 2025-12-03
07:08 | 2025-12-03
04:12 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24