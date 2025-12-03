Advertisement

المرأة

صور مؤثرة… سينتيا صموئيل تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد والدتها

Lebanon 24
03-12-2025 | 15:19
Doc-P-1450533-639003973699835666.jpg
Doc-P-1450533-639003973699835666.jpg photos 0
احتفلت سينتيا صموئيل بعيد ميلاد والدتها التي أتمّت عامها الستّين، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور ظهرت فيها وهي تحتضن والدتها ضمن أجواء عائلية دافئة.
وقد أثنى الجمهور على بساطة الاحتفال وعفويته، معتبرين أنّ هذا النوع من اللحظات العائلية يعكس الجانب الإنساني ل سينتيا بعيدًا عن الأضواء.
12:30 | 2025-12-03
10:10 | 2025-12-03
07:08 | 2025-12-03
04:12 | 2025-12-03
01:52 | 2025-12-03
23:00 | 2025-12-02
