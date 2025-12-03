صور مؤثرة… سينتيا صموئيل تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد والدتها

احتفلت سينتيا صموئيل بعيد ميلاد والدتها التي أتمّت عامها الستّين، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور ظهرت فيها وهي تحتضن والدتها ضمن أجواء عائلية دافئة.

وقد أثنى الجمهور على بساطة الاحتفال وعفويته، معتبرين أنّ هذا النوع من اللحظات العائلية يعكس الجانب الإنساني ل سينتيا بعيدًا عن الأضواء.

Advertisement