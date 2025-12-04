Advertisement

المرأة

ستكون "فتاة ليل".. نادين نسيب نجيم تكشف عن مُفاجآت قريبا

Lebanon 24
04-12-2025 | 00:05
تطل قريبا الممثلة نادين نسيب نجيم مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان في الحلقة الأولى من برنامجه الجديد عبر قناة "الجديد".
وستكشف نادين خلال الحلقة معلومات تتعلق بحياتها ومسيرتها.

وأفادت "نواعم" ان نادين متحمسة جدًا للمقابلة، وستتحدث خلالها عن تفاصيل دورها في مسلسل "ممكن" الذي بدأ تصويره في بيروت إلى جانب النجم التونسي ظافر العابدين.
وعُلم ان نادين ستجسد في العمل شخصية فتاة ليل تعيش سلسلة من التناقضات والأحداث الصادمة. 


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24