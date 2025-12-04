22
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ستكون "فتاة ليل".. نادين نسيب نجيم تكشف عن مُفاجآت قريبا
Lebanon 24
04-12-2025
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطل قريبا الممثلة
نادين نسيب نجيم
مع الإعلامي
نيشان ديرهاروتيونيان
في الحلقة الأولى من برنامجه الجديد عبر قناة "الجديد".
Advertisement
وستكشف نادين خلال الحلقة معلومات تتعلق بحياتها ومسيرتها.
وأفادت "نواعم" ان نادين متحمسة جدًا للمقابلة، وستتحدث خلالها عن تفاصيل دورها في مسلسل "ممكن" الذي بدأ تصويره في
بيروت
إلى جانب النجم
التونسي
ظافر العابدين
.
وعُلم ان نادين ستجسد في العمل شخصية فتاة ليل تعيش سلسلة من التناقضات والأحداث الصادمة.
مواضيع ذات صلة
كيف عبّرت نادين نسيب نجيم عن العمل الرمضاني الأول مع ظافر العابدين؟
Lebanon 24
كيف عبّرت نادين نسيب نجيم عن العمل الرمضاني الأول مع ظافر العابدين؟
04/12/2025 09:36:06
04/12/2025 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست نادين نسيب نجيم.. ماغي بو غصن مُفاجأة ليلة رأس السنة!
Lebanon 24
ليست نادين نسيب نجيم.. ماغي بو غصن مُفاجأة ليلة رأس السنة!
04/12/2025 09:36:06
04/12/2025 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "بيجاما".. نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في الرياض وهذا سعر إطلالتها (صور)
Lebanon 24
بـ "بيجاما".. نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في الرياض وهذا سعر إطلالتها (صور)
04/12/2025 09:36:06
04/12/2025 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم وظافر العابدين معًا في مسلسل جديد بعنوان "ممكن"
Lebanon 24
للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم وظافر العابدين معًا في مسلسل جديد بعنوان "ممكن"
04/12/2025 09:36:06
04/12/2025 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نيشان ديرهاروتيونيان
نادين نسيب نجيم
ظافر العابدين
الممثلة نادين
نادين نسيب
العابدين
التونسي
بيروت
قد يعجبك أيضاً
زينة: رؤية المخرج هي التي تصنع اختلاف أدائي من عمل لآخر
Lebanon 24
زينة: رؤية المخرج هي التي تصنع اختلاف أدائي من عمل لآخر
23:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مؤثرة… سينتيا صموئيل تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد والدتها
Lebanon 24
صور مؤثرة… سينتيا صموئيل تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد والدتها
15:19 | 2025-12-03
03/12/2025 03:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. ممثلة لبنانية: "يا ريّتَك حدّي بحاجة لِحضنك"
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. ممثلة لبنانية: "يا ريّتَك حدّي بحاجة لِحضنك"
12:30 | 2025-12-03
03/12/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميادة الحناوي تكشف حقيقة شائعات استخدام الذكاء الاصطناعي في حفلاتها
Lebanon 24
ميادة الحناوي تكشف حقيقة شائعات استخدام الذكاء الاصطناعي في حفلاتها
10:10 | 2025-12-03
03/12/2025 10:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تنازلت فاطمة بوش عن لقب ملكة جمال الكون 2025؟
Lebanon 24
هل تنازلت فاطمة بوش عن لقب ملكة جمال الكون 2025؟
07:08 | 2025-12-03
03/12/2025 07:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2025-12-03
زينة: رؤية المخرج هي التي تصنع اختلاف أدائي من عمل لآخر
15:19 | 2025-12-03
صور مؤثرة… سينتيا صموئيل تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد والدتها
12:30 | 2025-12-03
بكلمات مؤثرة.. ممثلة لبنانية: "يا ريّتَك حدّي بحاجة لِحضنك"
10:10 | 2025-12-03
ميادة الحناوي تكشف حقيقة شائعات استخدام الذكاء الاصطناعي في حفلاتها
07:08 | 2025-12-03
هل تنازلت فاطمة بوش عن لقب ملكة جمال الكون 2025؟
04:12 | 2025-12-03
بوضعيات حميمة.. جويل مردينيان تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 09:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24