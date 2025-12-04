Advertisement

المرأة

بسبب زينة الميلاد.. نجمة شهيرة تتعرض للانتقادات (صور)

Lebanon 24
04-12-2025 | 02:45
نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان مقاطع فيديو عبر حسابها على انستغرام لمنزلها المزين بالعشرات من أشجار عيد الميلاد المغطاة بالثلوج الاصطناعية والمضيئة على طول ممر ضخم.
وعلقت على الفيديوهات بالقول: "انتهينا للتو من تزيين المنزل.. لا يمكنني وصف رائحته وشعوره، إنه جنوني جداً، انظروا إلى الرواق!".

الا ان موجة انتقادات واسعة طالت كيم بعد استعراضها زينة عيد الميلاد في منزلها الفخم، ووصفها متابعون بـ "المبالغ فيها" وغير الضرورية، فيما اعتبرها آخرون تعكس "فراغاً" أكثر مما تعكس أجواء الاحتفال.



